FOTO: Letos brez naziva častni občan, podelili pa so vrsto drugih priznanj

4.10.2017 | 12:55

Grb občine Kočevje je prejel Pihalni orkester Kočevje, v njegovem imenu pa je priznanje prevzel predsednik Alojzij Ivančič. (Foto: Atelje Iris)

Kočevje - Občina Kočevje, ki praznuje svoj občinski praznik v spomin na zasedanje Zbora odposlancev slovenskega naroda, ki je potekal od 1. do 3. oktobra 1943 v takratnem Sokolskem domu v Kočevju, je včeraj zvečer pravila osrednjo prireditev v počastitev praznika. Na prireditvi Tu, kjer sem doma, ki je potekala v dvorani zgodovinskega zasedanja v današnjem Šeškovem domu, so podelili letošnja občinska priznanja in nagrade.

Najvišjega priznanja, naziva častni občan, letos niso podelili. Grb občine Kočevje za leto 2017 so podelili Pihalnemu orkestru Kočevje ob 90-letnici delovanja, za dolgoletno uspešno glasbeno udejstvovanje in negovanje tradicije, uspešno sodelovanje na številnih dogodkih in s tem za pomemben doprinos k ugledu in prepoznavnosti občine.

Humkovo nagrado, ki jo podeljujejo za dosežke na področju kulture, znanosti, prosvetnega, vzgojno-izobraževalnega, humanitarnega in družbeno političnega dela je prejel Matija Kobola za dolgoletno, nesebično udejstvovanje na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine Kočevske ter promocije občine in prostovoljno delovanje na področju izobraževanja in dela z mladimi.

Verderberjeva nagrada, ki je namenjena zaslužnim za uspehe na športnem področju, je romala v roke Marjana Oražma, ki je nagrado prejel za številne uspehe na področju športa in predano delo z mladimi, za tesno in zavzeto sodelovanje s Kočevjem in pomemben prispevek k razvoju športa v občini Kočevje, Kozlerjevo nagrado za dosežke na področju gospodarstva pa sta prejela Debby Hurwits in Marjan Kočila iz podjetja Intersocks za izjemne gospodarske dosežke, strateški razvoj podjetja in visoko stopnjo družbene odgovornosti, kar pomembno vpliva tudi na razvoj in ugled občine Kočevje.

Poleg Grba občine Kočevje in treh enakovrednih nagrad, ki so namenjene za različna področja človekovega delovanja, so podelili tudi dve spominski plaketi in tri plakete župana.Spominski plaketi sta prejeli Špela Zupančič za izjemne dosežke na svojem znanstveno-raziskovalnem področju, ki so bili letos nagrajeni tudi s prestižno Loreal-UNESCO štipendijo Za ženske v znanosti in Tina Kotnik za dolgoletno požrtvovalno delo na področju varstva okolja in aktivno udejstvovanje na številnih drugih družbeno odgovornih področjih. Plakete župana. pa so prejeli: člana Sibor kluba Matic Jakšič in Lovro Divjak ter balinarka Polona Zule.

Prireditev so sicer začeli z nagovorom podžupana občine Kočevje Romana Hrovata, sklenili pa z nastopom Urška Baković tria.

M. L.-S.

