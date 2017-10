Voznica trčila v kolesarja; zasegli ukraden avto

4.10.2017 | 11:00

Foto: PU Novo mesto

Davi okoli 5.30 se je v Krškem zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznice osebnega avtomobila. Policisti so po ogledu kraja in zbranih obvestilih ugotovili, da je nesrečo povzročila voznica osebnega avtomobila, ki je ob zavijanju levo odvzela prednost kolesarju, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Po trčenju je kolesar padel in se lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče bodo zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Tatvina žlebov

S strehe objekta v Trebelnem so neznanci odtujili bakrene žlebove in povzročili za okoli 600 evrov škode.

Zasegli ukraden BMW X5

Policisti Posebne skupine za izravnalne ukrepe PU Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocesti, v smeri proti Obrežju, ustavili voznika tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov iz Bolgarije. Pri pregledu dokumentov in osebnih avtomobilov, naloženih na priklopnem vozilu in ob preveritvah v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da voznik prevaža avtomobil BMW X5, ki je bil ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli in z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

S. G.