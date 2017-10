Mladinski kulturni festival prebudil staro mestno jedro Krškega

4.10.2017 | 13:45

Krško - Pretekli konec tedna se je staro mestno jedro Krškega preobleklo v barve jesenskega Mladinskega kulturnega festivala. Pestro dogajanje, ki sta ga ob sodelovanju več organizacij iz Krškega pripravila Klub posavskih študentov in Mladinski center Krško, je v zgodovinski del Krškega kljub nizkim temperaturam privabilo radovedne obiskovalce.

Petkov otvoritveni večer Mladinskega kulturnega festivala, letos predstavljenim kot Večerom v parku, so z akustičnimi melodijam najznamenitejših slovenskih in tujih popevk obarvala dekleta iz Vokalne skupine ARIA, za razvajanje brbončic pa je z izbranimi vini vrhunskih kakovosti poskrbela Klet Krško. Sobotno dogajanje se je pričelo že v dopoldanskih urah, ko so KPŠ-jevci obiskovalcem postregli z brezplačnim zajtrkom na ulici, zaradi pestrega dogajanja pa je bilo veselo cel dan. Glasbeni program na letošnjem festivalu sta sklenili glasbeni skupini Uranium Pills Project in Balkan Boys, ki sta kljub temperaturam tik nad lediščem poskrbeli za vročico v starem mestnem jedru – tako na odru kot pod njim.

Na Klubu posavskih študentov so z organizacijo festivala zadovoljni in se že veselijo prihodnjega leta, ko se bo v staro mestno jedro festival zagotovo vrnil. »Veseli smo, da Posavci opazijo naš trud priprave dogodkov in nas nagradijo s svojim obiskom. V prihodnjem letu si želimo, da bo na festivalu sodelovalo še več mladinskih organizacij iz Krškega in okolice, saj želimo, da Mladinski kulturni festival postane prostor, kjer se srečajo vsi mladi in mladi po srcu, predstavijo dobre prakse svojih organizacij in se v večernih urah podružijo ob kakovostni glasbi slovenskih izvajalcev,« dodaja vodja letošnjega festivala Tina Šoln.

S.G., Foto: Jaka Ceglar in Benjamin Kovač

