Občinske ceste bo vsaj pet let vzdrževal novomeški CGP

4.10.2017 | 14:40

Še stisk roke topliškega župana Jožeta Muhiča in direktorja novomeškega CGP-ja Martina Gosence po podpisu pogodbe. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Župan občine Dolenjske Toplice Jože Muhič in direktor podjetja CGP Novo mesto Martin Gosenca sta danes podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice. Pogodba velja za obdobje pet let in se lahko podaljša še za tri leta, ocenjena vrednost del na letni ravni pa znaša 160.000 evrov (brez DDV).

Kot je ob tem povedal župan, so se za drugačen način izbire izvajalca in podelitvijo večletne koncesije odločili zato, ker so v preteklih letih imeli nekoliko smole pri izbiri izvajalcev za vzdrževanje občinskih cest, prav tako pa tudi njihovi pogodbeni partnerji pri izbiri lokalnih podizvajalcev. »Veliko težav smo imeli predvsem pri pluženju pa tudi pri letnem vzdrževanju makadamskih cest in muld, zato smo izbrali boljši način izbire koncesionarja, ki ga ta pogodba tudi bolj zavezuje k rednemu vzdrževanju. Te naše dokaj visoko zastavljene pogoje, so izpolnjevali edino v novomeškem CGP-ju,« je pojasnil župan.

Gosenca je dejal, da so v njihovem podjetju pripravljeni ta takšen sklop del, saj imajo na tem področju že veliko izkušenj. Večletno koncesijo imajo sklenjeno z državo za vzdrževanje državnih cest in tudi z nekaterimi občinami, denimo Novim mestom in Žužemberkom. »Vse občinske ceste vzdržujemo po enakih metodah in principih kot državne in ne prihaja do problemov,« je poudaril.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (2) 8m nazaj Oceni vse feltne so že udarjene o Bog nam pomagaj ... 6m nazaj Oceni Jado Pezdij Pomaj si sam in bog ti bo pomagal. Preglej samo prijavljene komentatorje