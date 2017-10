Medsebojne obtožbe zaradi smeti; So ogroženi občinski svetniki?

4.10.2017 | 18:00

Novinarji Dolenjskega lista so ta teden na terenu znova zabeležili številne dogodke, poslušali težave prebivalcev in zastavljali veliko vprašanj. Iz vsebine tiskane izdaje izpostavljamo:

DODATNO PLAČILO, ČE SE NE BOSTE DRŽALI REDA

Urgentni center v Splošni bolnišnici Novo mesto ne dela tako, kot je bilo ob odprtju načrtovano. Velik del krivde vodstvo bolnišnice pripisuje tudi pacientom, ki se ne držijo reda. Zaznavajo namreč, da se ljudje tudi v nenujnih primerih raje odpravijo na urgenco kot v čakalnico svojega splošnega zdravnika, zato so odločni: nenujne obiske v urgentnem centru bo odslej potrebno posebej plačati. Se bo gneča sedaj zmanjšala? Podrobno o tej problematiki pišemo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

SMETARSKI PING PONG

Dolenjski CEROD in krški Kostak igrata svojevrsten ping pong, vmes pa stoji Zveza ekoloških gibanj Slovenije. Tako nekako bi lahko na kratko opisali situacijo, v kateri ZEG Cerodu očita obratovanje brez ustreznih dovoljenj in previsoke cene. V Cerodu so spomnili, da so pred meseci skoraj identične obtožbe zapisali v konkurenčnem podjetju Kostak in ne v ZEG. Kaj pravita obe strani, Kostak in CEREOD, preverite v Dolenjcu.

ZABODEL ŠPORTNIKA IN OBČINSKEGA SVETNIKA

V Kočevju je 25-letnik zabodel tamkajšnjega športnika in občinskega svetnika. Je incidentu botrovala politika ali kaj drugega? Vodstvo Občine Kočevje smo spraševali tudi ali ocenjujejo, da so lahko ogroženi tudi drugi občinski svetniki. Odgovor na to in na številna druga vprašanja, povezana s številnimi temami, ki jih obdelujemo v tokratnem časopisu, preverite sami.

