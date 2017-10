Kulturno ob Pavčkovem dnevu

Foto: Arhiv OŠ Toneta Pavčka

Mirna Peč - V petek, 29. septembra, je v OŠ Toneta Pavčka potekal kulturni dan, že nekaj let imenovan Pavčkov dan, ko praznujemo obletnico pesnikovega rojstva.

Učenci so bili vključeni v različne delavnice. Veliko jih je bilo na generalni vaji za večerno slavnostno odprtje nove dvorane. Nekaj učencev iz 3. in 7. razreda se je udeležilo pohoda do Šentjurija, kjer je v najzgodnejših letih živel Tone Pavček. Prvošolci in devetošolci so imeli skupno delavnico, ki je bila povezana s knjigo Juri Muri v Afriki. Ostali učenci od 2. do 5. razreda so imeli delavnice na temo Toneta Pavčka. Šestošolci pa so se izmenjali v delavnici o bontonu in izdelovanju plakatov o Pavčkovih pesmih. Pri pripravi na pogostitev so pomagali učenci iz 8. razreda.

Midva sva v pisarni obiskala tudi ravnatelja Danijela Brezovarja. Postavila sva mu nekaj vprašanj. Med drugim je povedal, da mu kultura pomeni način bivanja, predvsem to, kako ljudje živimo. Spregovoril je tudi o likovni ustvarjalnici, ki je ta dan potekala v dopoldanskem času, ter povedal, da so mu končni izdelki zelo všeč.

V vlogi članov novinarskega krožka sva se preizkusila prvič, zato sva imela nekaj treme. Bilo nama je tudi zelo zanimivo in zabavno. Naučila sva se veliko novega, na podobnih dogodkih pa bi bila rada ponovno novinarja.

Urban Matko in Matevž Špilar, člana novinarskega krožka