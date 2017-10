Ustvarjalni september na Uršnih selih

4.10.2017 | 12:50

Uršna sela - Na Uršnih selih otroci že od maja pridno raziskujejo in ustvarjajo na otroških delavnicah, ki jih izvajamo pod okriljem MO Novo mesto in pomoči Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Tudi v septembru smo bili precej aktivni. Z ustvarjanjem smo pričeli že kar prvi šolski dan, ko smo skupaj ustvarili prisrčne obeske za ključe, da bodo le-ti varno spravljeni skozi novo šolsko leto. Nadaljevali smo 8.9., ko so se naši mladi nadobudneži prelevili v male kuharske mojstre in s skupnimi močmi spekli okusne mini pice, september pa smo zaključili 29. septembra z izdelavo majhnih vodnjakov. Z njimi smo želeli poudariti pomen in pomembnost voda za obstoj človeštva.

Klara Golić