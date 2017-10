Likovniki že na 11. ustvarjalnici

4.10.2017 | 13:00

Foto: Arhiv OŠ Toneta Pavčka

Mirna Peč - V petek, 29. septembra, je v Osnovni šoli Toneta Pavčka potekala likovna ustvarjalnica na temo Šport. Začela se je z uvodno prireditvijo, na kateri je udeležence nagovoril ravnatelj Danijel Brezovar. Povedal je, da je ta dan poseben zaradi obletnice Pavčkovega rojstva ter obiska likovnikov, ki so v našo šolo prinesli posebno vzdušje, saj so bili nasmejanih obrazov in pripravljeni na ustvarjanje. Posebej je izpostavil večerno odprtje nove dvorane, na katero smo učenci in učitelji že nestrpno čakali.

Po nagovoru sta bili še dve glasbeni točki in recitacija Pavčkove pesmi Tekač, nato pa smo 39 učencev iz 11 šol pospremili do učilnic, kjer so začeli z ustvarjanjem.

Poudarek letošnje ustvarjalnice je bil na reliefu, učenci pa so ustvarjali s siporeksom. Ko so izdelke dokončali, so jih odnesli v razstavni prostor pred dvorano in tam vsakega fotografirali. Sledil je še zaključek, ko je zbrane nagovoril gospod Jožef Matijevič, kustos Dolenjskega muzeja Novo mesto. Najprej je predstavil zgodovino siporeksa, nato pa pohvalil učence za izkazan trud, zaželel veliko uspehov v nadaljnjem ustvarjanju ter prisotne povabil k ponovnemu druženju naslednjo jesen.

Matej Cesar, član novinarskega krožka

Utrinek z ustvarjalnice:

Po uvodnem pozdravu smo se odpravili v likovno učilnico, kjer je vsak dobil kos siporeksa, na katerega smo ustvarjali reliefni kip na temo Šport. Pred začetkom pa smo seveda narisali skico. Nato smo vzeli še razna dleta ter ostale pripomočke in pričeli z delom. Začeti je vedno najtežje in tudi tu ni bilo nič drugače. A ko smo počasi začeli dobivati občutek, je vse teklo kot po maslu. Na koncu smo izpostavljene dele kipa še pobarvali z akrilnimi barvami ter tako po petih urah zaključili likovno ustvarjalnico. Dan je bil poučen, a hkrati neizmerno zabaven, in verjamem, da nam bo ta izkušnja ostala v lepem spominu.

Tia Globokar, udeleženka likovne ustvarjalnice in članica novinarskega krožka