Učenci POŠ Loka nastopili na proslavi

4.10.2017 | 11:55

Okroglice - Vsako leto je na Okroglicah v mesecu septembru proslava, posvečena padlim partizanskim kurirjem. Na tej prireditvi nastopajo vedno tudi učenci POŠ Loka s kratkim programom. Zala, Marcel in Karin so že prej napisali svoje misli o domovini in jih potem prebrali na prireditvi.

Nastop na Okroglicah

V nedeljo, 10. septembra, smo učenci 4. in 5. razreda odšli na Okroglice, kjer smo nastopali na prireditev, ki jo vsako leto organizirajo borci. Tam smo zapeli tri pesmi: V temnem gozdu, Šivala je deklica zvezdo in Prav lepo je res na deželi. Potem sva, Karin in Zala, prebrali besedilo o domovini, ki sva ga sestavili sami. Klara pa je prebrala pesem o domovini, ki jo je spesnil Marcel. Ko smo končali z deklamiranjem, smo hitro stekli na dvorišče, kjer smo ob glasbi zaplesali s padalom. Sledil je še govor gospoda Petra, potem pa se je uradni del zaključil in sledil je še družabni del dogodka.

Zala Plazar, Karin Morinc, POŠ Loka pri Zidanem Mostu

Moja domovina

Slovenija, najlepša je država zame in za vse prijatelje. Veliko dobrih darov s seboj nosi, slabe pa odnese. Veliko je lepih gozdov in po reki plava sporočilo, ki nam pove, da leše dežele ni.

Slovenija nam pove veliko besed, saj za ljubezen, dobroto in lepoto ni nihče (nobeden) slep.

Karin Morinc

Moja domovina Slovenija je najlepša domovina. V njej je veliko gozdov, travnikov in polj. Imamo tudi malo morja, v katerem je polno morskih živali. Pri nas je veliko pokrajin. V eni izmed njih tudi živim.

V Sloveniji se imamo radi in srce nam bije od pomladi do pomladi.

Pesnik France Prešeren govori tako:

Žive naj vsi narodi,

ki hrepene dočakat dan,

da koder sonce hodi,

prepir iz sveta bo pregnan.

Zala Plazar

Moja domovina

Slovenija, moja domovina,

prečudovite gore in ravnina,

veliko lepote se skriva v tebi:

jame, reke in slapovi,

morje, grički in gozdovi.

Grički obdajajo mesta ta,

kjer vsak Slovenec ponosno je doma.

Mesto Ptuj pozimi zaživi,

ko kurenti prevzamejo vajeti.

Ponosni smo na himno in zastavo,

in na športnike, ki nosijo našo slavo.

Prvo knjigo je napisal Primož Trubar,

ki je tudi v Loki maševal,

zato smo lahko ponosni na slovensko besedo,

ki jo je že on v svet poslal.

Marcel Kajtna