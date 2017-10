Sevniški prvošolci na Bučarijadi v vrtnarstvu Terraplant

4.10.2017 | 13:15

Sevnica - Prvošolci OŠ Sava Kladnika Sevnica smo se odzvali povabilu družine Šturbej in se na sončen jesenski dan odpravili na Orešje v njihovo vrtnarijo. Z nasmehom na obrazu sta nas sprejela gospod Jože in gospa Renata Šturbej ter ostali zaposleni v vrtnariji Terraplant.

Za nas so pripravili različne delavnice. Uživali smo ob izrezovanju in ustvarjanju podob iz buč, ki bodo razstavljene v sklopu Bučarijade 2017, ki jo že tretje leto zapored organizira vrtnarija Terraplant, cvetličarna Zelena pika in AKŽ Zabukovje. Ob koncu smo izvedli tekmovanje najbolj domiselno izdelane buče ter zmagovalca nagradili z darili vrtnarije.

Učenci so si ogledali vrtnarijo, rastlinjak, zbiralnik vode in se naučili veliko novega o rastlinah. V idilični okolici smo se poigrali, okrepčali s čajem in piškoti. Dan je bil čudovit. Nasmejani in zadovoljni otroški obrazi so dokaz za prijetno preživet naravoslovni dan.

Prvošolci in učiteljice se iskreno zahvaljujemo gospodu Jožetu in gospe Renati Šturbej za gostoljubje, topel sprejem in prijetne učne trenutke v njuni vrtnariji.

Prvošolci in učiteljice OŠ Sava Kladnika Sevnica