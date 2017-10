Prvošolci so se razveselili darilne slikanice

4.10.2017 | 13:20

Stari trg ob Kolpi - V ponedeljek, 18. septembra, smo tudi na naši šoli obeležili Bevkov dan – začetek letošnje bralne sezone Bralne značke in dan zlatih knjig. Slovesni dogodek nam je tudi letos omogočilo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. S pomočjo Javne agencije za knjigo RS in sponzorjev je namreč izdalo posebno, darilno knjigo za vse prvošolce v Sloveniji in slovenske otroke zunaj njenih meja. Slikanica je izšla v zbirki Zlata bralka, zlati bralec, izdala pa jo je založba Miš.

Šolsko knjižnico so obiskali prvošolci Anita, Nina, Sara, Tjaša, Marko in Miha. Ker jih je v razredu le sedem, so se jim pridružili sošolci iz 2. in 3. razreda, Kevin Mark, Tim Tristan, Žiga, Klavdija in Matyaš, z njimi pa sta bili učiteljici Martina in Simona.

Otroci so knjižničarki povedali, da so v knjižnici doma knjige, da moramo z njimi lepo ravnati in se v knjižnici tudi lepo obnašati. Nato so pozorno prisluhnili zgodbi iz slikanice Petra Svetine in Ane Razpotnik Donati Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. Starejši gospod Feliks jim je bil všeč, ker je imel na bradi spletene kitke in je tako hitro dirkal, da je prehitel vse tekmovalce, čeprav je imel staro kolo. Navdušile so jih tudi vesele in zabavne ilustracije.

Otroci so obljubili, da bodo slikanico brali tudi doma s starši, nato pa so se razigrano postavili pred oko fotografskega aparata.

Marija Volf, foto: Martina Rupčič, OŠ Stari trg ob Kolpi

