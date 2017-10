Množični planinski pohod

4.10.2017 | 13:40

Mokronog - Na lep jesenski petek, 29. septembra, so na pohod odšli mladi pohodniki OŠ Mokronog. Razposajeni so se odpravili po poti ob potoku Stajnik, si ogledovali spreminjajočo naravo in opazovali užitne in neužitne gobe. Pot nazaj jih je vodila malo navzdol in tudi navkreber. Zmogli so jo vsi in zdaj so si pridobili kondicijo za nove pohodne poti.

Mentorici Fani Kapus in Polona Kralj Zupančič