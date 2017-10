Tiste z najmanj končnih odpadkov postavili za zgled

4.10.2017 | 16:45

Levo brežiški župan Ivan Molan, ob njem državni sekretar Tadej Slapnik, drugi z desne kostanjeviški župan Ladko Petretič in desno direktor Regionalne razvojne agencije Posavje Martin Bratanič (Foto: M. L.)

Martin Bratanič je svojo predstavitev projektov, povezanih z reko Savo, podprl s kratkim filmom. (Foto: M. L.)

Posveta se je udeležil tudi predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karel Lipič (zadaj desno v pogovoru z direktorjem komunalnega sektorja v krškem Kostaku Jožetom Leskovarjem). (Foto: M. L.)

Brežice - V Posavju je štirinajst podjetij vpisanih v katalog družb z okoljskimi priznanji. To je med drugim poudaril direktor območne zbornice Posavje Darko Gorišek na današnjem posvetu o krožnem gospodarstvu, ki ga je v Brežicah organizirala Regionalna razvojna agencija Posavje.

Gorišek je v tej štirinajsterici izpostavil krški podjetji Kostak in Vipap Videm ter Tanin iz Sevnice. Kostak po njegovem izstopa s sodobno in zmogljivo sortirnico odpadkov. Vipap predeluje in uporablja kot surovino star papir, s čimer v podjetju nadomeščajo kot surovino celulozo. Tanin v proizvodnji zelo varčno predeluje les in je pri tem razvil izjemno zaprt proizvodni krog, saj učinkovito uporablja vmesne ostanke iz svoje proizvodnje kot surovino za svoje naslednje izdelke.

Janja Starc iz krške obrtno-podjetniške zbornice je v svoji razlagi med drugim poudarila, da se je zbornica uprla uveljavitvi predlagane državne uredbe, po kateri bi mali proizvajalci morali odpadke iz svoje proizvodnje prepustiti v nadaljnji promet drugim podjetjem. »Malo gospodarstvo je zeleno krožno gospodarstvo,« je poudarila, s čimer je pojasnila, da obrtniki delajo po načelu krožnega gospodarstva, saj stranske produkte iz svoje proizvodnje v veliki meri uporabijo pri sebi kot surovino.

Vodja sektorja splošnih služb Komunale Brežice Petra Grajžl je povedala, da to javno podjetje organizira letno preko trideset družbeno odgovornih projektov, s katerimi tudi spodbuja k skrbi za okolje. Med temi projekti je npr. projekt Prinesi-odnesi. V njem gre za to, da na brežiški tržnici na določene dni občani lahko oddajo svoje predmete, ki jih ne uporabljajo več, in tam vzamejo nekaj drugega, kar potrebujejo. Skozi to izmenjavo je šlo doslej že preko 20.000 kosov najrazličnejših stvari od oblačil, do pohištva in tehničnih predmetov.

Slovenija po vzoru nekaterih drugih držav pripravlja Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo in ta dokument bo sprejela v začetku prihodnjega leta, kot je na današnjem posvetu povedal državni sekretar Tadej Slapnik. Slovenija bo druga država v Evropi, ki bo sprejela tak dokument.

Na posvetu so kot pomemben dejavnik za uspešno uvajanje krožnega gospodarstva omenili »krožno kulturo«, tj. splošno zavedanje o neizbežnosti trajnostnega načina gospodarjenja.

Eden od virov v gospodarjenju je voda. O pomenu vode v človekovem življenju in o tem, kako pomembno je ohraniti vodo, je v svojem nastopu govoril direktor Regionalne razvojne agencije Posavje Martin Bratanič.

Posveta sta se udeležila tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je nagovoril zbrane, in župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič.

M. L.

