Končina zaradi konoplje spet na sodišču

5.10.2017 | 08:20

Brežice - Krčan Jan Končina, ki je sicer brez poklica in zaposlitve, je v zadnjem obdobju redna stranka na posavskih sodiščih. Vedno znova se tja vrača zaradi prepovedane konoplje. Pred kakšnim mesecem se je v Krškem postopek zanj zelo ugodno končal, saj je tožilstvo na ponovljenem sojenju zaradi prodaje trave mladoletnemu dijaku obtožnico umaknilo. Tisto sojenje se je nanašalo na dogodek izpred treh let, ko so možje postave v Brežicah zalotili gimnazijca, ki sta kadila travo, in eden od njiju je tedaj rekel, da jo je kupil od Končine.

Ker je danes življenje pač tako, da se zadeve hitro spreminjajo (in pozabljajo), se je tako zgodilo tudi v tem primeru. Ko je gimnazijec prišel na sodišče, je namreč zgodbo spremenil in trdil, da trave ni kupil od Končine, temveč od nekoga drugega, ki mu je naročil, naj reče, da mu jo je prodal Končina, če ga dobijo policisti. Dal naj bi mu celo njegovo telefonsko številko.

Prejšnji teden je Končina, ki je bil že obsojen zaradi prodaje prepovedanih substanc in je zaradi tega tudi še v drugem kazenskem postopku, stopil pred brežiškega sodnika Almirja Kurspahića.

Tožilka Mateja Resnik Bahč je na predobravnavnem naroku med branjem obtožnice med drugim povedala, da se obtožba nanaša na tri dogodke, ki so se zvrstili od maja 2015 do avgusta istega leta, v enem primeru naj bi prodal dobrih 9 gramov konoplje, v drugem 64 in v tretjem 0,26 grama. »V primeru priznanje krivde predlagam eno leto zapora,« je še dejala tožilka.

29-letni Končina je odločno rekel, da krivde ne prizna, njegova odvetnica pa je med naštevanjem dokaznih predlogov, ki naj jih sodišče izvede na glavni obravnavi, med drugim navedla, da se zasliši policijska enota, ki ima podatke o akciji Diler. Ta naj bi se v kritičnem času izvajala v Posavju in v njenem okviru naj bi pri Končini zasegli konopljo. Seveda odvetnica cilja na pomemben dejavnik – je bila konoplja pri njeni stranki zasežena zakonito. Sojenje se bo začelo novembra.

Ker nas je zanimalo, koliko kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog pravzaprav obravnavajo policisti PU Novo mesto, smo se obrnili na predstavnico za odnose z javnostmi Alenko Drenik.

»V letu 2016 smo s področja prepovedanih drog obravnavali 65 kaznivih dejanj, podali smo kazenske ovadbe zoper 63 osumljencev,« je bil odgovor Drenikove, ki je v nadaljevanju pojasnila, da so zasegli 15 gramov amfetaminov, 81 tablet benzodiazepinov, 39.083 gramov heroina, 212 sadik konoplje in 3.229,30 grama konoplje.

