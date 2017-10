Trčila avto in kolesar; poškodovali plinovod

5.10.2017 | 07:00

Včeraj ob 5.37 uri sta na Cesti 4. julija v Krškem trčila osebno vozilo in kolesar. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so kolesarja oskrbeli na kraju. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 12.26 sta na Cesti 4. julija v Krškem trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, urejali promet do prihoda policistov, nudili prvo pomoč poškodovanima osebama, odklopili akumulatorja, preprečili razlitje motornih tekočin v meteorni jašek ter jih počistili z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Krško so dve lažje poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali v UC SB Brežice.

Poškodovali plinovod

Ob 9.19 so v ulici Lastovče v Novem mestu pri zemeljskih delih poškodovali plinovod. Posledično je prišlo do manjšega izpusta plina. Posredoval je delavec Istrabenza, ki je preprečil uhajanje plina, gasilci GRC Novo mesto pa so zavarovali mesto dogodka.

Nekdo vklopil alarm, ognja ni bilo

Ob 16.05 se je trgovskem centru Qlandija v Krškem vklopil avtomatski javljalnik požara. Gasilci PGE Krško so s termovizijsko kamero pregledali prostore ter s pomočjo varnostne službe izklopili javljalnik. Ugotovljen je namerni ročni vklop javljalnika. Do požara ni prišlo.

Inkubator s helikopterjem v Ljubljano

Ob 18.20 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu medicinskega osebja iz Splošne bolnišnice Novo mesto prepeljala inkubator v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA METLIKA;

- od 7.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 7. in 14. uro na območju TP Novo Studenec nizkonapetnosti izvod Ponikve.

