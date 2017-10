V Beli krajini kar trije dnevi zeliščarstva

5.10.2017 | 10:30

Črnomelj, Jugorje - Zavod za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj in belokranjski ponudniki zeliščarskih izdelkov od danes do sobote pripravljajo dneve zeliščarstva v Beli krajini. Dogodki bodo v kulturnem domu v Črnomlju in pod kozolcem na Jugorju.

Danes od 16. ure dalje bo pri kulturnem domu v Črnomlju tržnica zeliščarskih izdelkov. Uro pozneje pa se bodo predstavili ponudniki zeliščarskih izdelkov in sicer ekološke kmetije Burgar, Špehar in Marjetke Mihelčič, zeliščarska kmetija Kočevar, Petrova kmetija Gašper Gregorič, bioArnica - izdelava naravnih mil, kmetija Totter, čebelarstvo Žagar, kmetija Kočevar - Boštjan Kočevar, kmetija Zupančič - Rihard Zupančič, domačija Brozovič ter Zavod za zdravo življenje. Dario Cortese pa bo pripravil predavanje o prehranskem in zdravilnem pomenu užitnih divjih rastlin,

Jutri bodo od 9. do 12. ure v kulturnem domu v Črnomlju zeliščarske delavnice za otroke. Alenka Kukman bo pripravila delavnico o naravni zobni negi, Minka Kočevar zeliščno zgodbo, Slavko Žagar medeno poslastico, Katarina Naranđa pa bo z otroki izdelovala zeliščno kopalno sol. Hiša Sadeži družbe Črnomelj bo predstavila zbirko posušenih zelišč - herbarij.

V soboto, 7.oktobra, bo od 14. do 18. ure pod kozolcem Slavka Žagarja na Jugorju predstavitev ponudnikov izdelkov iz zelišč. Predstavili se bodo skoraj vsi ponudniki kot dva dni prej v Črnomlju. Pripravili pa bodo tudi nekaj zeliščarskih delavnic: destilacijo sladkega pelina (mentor Oku Oku), zobni prah iz zelišč (mentorica Alenka Kukman), zeliščni namazi na konopljinem kruhu (mentorica Minka Kočevar), varjenje piva z zelišči (mentor Anže Šoštarič), jedi z zelišči (mentorica Marjetka Mihelčič).

Besedilo in fotografiji: M. B.-J.