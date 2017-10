Najbolj se je kresalo okrog komunalnih zadev

Župan Radko Luzar (na desni) v debati s svetniki med odmorom.

Šentjernej - Na sinočnji občinski seji, prvi po poletnih počitnicah, je bilo kot običajno v Šentjerneju zelo pestro. Največ časa so svetniki - prišlo jih je 13 - razpravljali o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah in o Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine.

Rajko Grimšič za govorniškim pultom.

Občina namreč želi optimizirati in racionalizirati javne gospodarske službe, med drugim odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, za kar je občina še pod vodstvom prejšnjega župana leta 2011 za 35 let koncesijo sklenila z družbo WTE Wassertechnik GMBH. Ker nova občinska oblast z njenim delom iz več razlogov ni zadovoljna, o čemer govori tudi naročena analiza, ki so jo svetnikom že predložili, želi spremeniti stvari - preiti na novega izvajalca, to je javno podjetje, verjetno novomeška Komunala in sicer z odkupom koncesije, kar je hitrejša pot od kakih tožb zaradi krivdnih razlogov ipd. A za te postopke je treba pripraviti pravno podlago, kar sta ta dva odloka, je svetnikom povedal občinski pravnik Rajko Grimšič, »sicer ostanemo na ravni debate«.

PREDLOG O UMIKU TOČK

A kmalu bi se zgodilo ravno to. Omenjenih dveh točk svetniki skoraj ne bi obravnavali, saj je svetnik Jože Simončič v imenu svetniške skupine SLS predlagal umik obeh točk z dnevnega reda.

V debati so bili zelo zgovorni (od leve proti desni): Jože Simončič, Peter Cvelbar in Igor Kalin.

»Komunalne zadeve so problem št. 1 v občini in rešujemo ga že predlogo. Želimo stvari razčistiti v korist Šentjernejčanov, ne kakih parcialnih interesov, zato potrebujemo podatke in nanje čakamo že tri leta. Nič kolikokrat sem na sejah to spraševal in opozarjal. A aktivnosti občine so napačne. Ta odlok v 58. členu prejudicira zadeve in župan bi po njegovem sprejemu lahko že naslednji dan izdal upravno odločbo o odkupu koncesije od koncesionarja. To pa ne gre, o tem mora najprej odločati občinski svet, odločati pa se mora odgovorno, torej na podlagi argumentov in podatkov z vseh strani, ki pa jih nimamo. V tem primeru bom glasoval proti,« je dejal Simončič, pri tem razmišljanju so ga podprli tudi Igor Kalin (SMC) ter Vikorija Rangus (SDS). Luka Luzar (NSi) je na primer dejal, da ne gre cincati in je treba ukrepati naprej, sprejem odlokov je zagovarjal tudi Franc Šinkovec, seveda bo o odkupu koncesije občinski svet še moral odločati, je menil. Podobno je dejal tudi podžupan Janez Selak, ki je poudaril, da mora biti vsem pred očmi le to, da bodo občani plačevali manj. S tem so se seveda strinjali vsi svetniki, le pot do tja mora biti pravilna, vse mora biti transparentno, so menili.

ODMOR, DEBATA, AMANDMA

Župan Radko Luzar je poudaril, da nikakor takih potez ne bo vlekel brez volje občinskega sveta, ki bo gotovo odločal, ali je ali ni za odkup koncesije, priznal pa je tudi, da je zadeva zelo kompleksna, zato so za pomoč najeli zunanje pravne strokovnjake. Dela jim ne olajšujejo koncesionar, ki ne daje informacij in tako blokira njihovo delo, a morda sedaj le kaže bolje in se bodo usedli za mizo. Tudi direktor občinske uprave Samo Hudoklin je povedal, da so ti odloki le podlaga za vse nadaljnje postopke. Postregel je z nekaterimi številkami, ki povedo, da je občinski proračun neupravičeno oškodovan.

Svetniki so se seznanili z izvrševanjem proračuna za leto 2017, sprejeli pa so tudi predlog 3. rebalansa proračuna za letošnje leto. Oboje jim je predstavila finančnica na občini Andreja Topolovšek.

Po odmoru, ko se je vnela debata, kako in kaj, se je svetniška skupina SLS odločila za amandma k predlogu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, v katerem je zdaj zapisano, da po uveljavitvi tega odloka OS sprejme poseben sklep, v skladu s katerim bo občinska uprava lahko izdala upravno odločbo o odkupu koncesije od koncesionarja. Za tem se bosta občina in koncesionar začela dogovarjati in ugotavljati odkupni znesek, pri čemer odločitev o plačilu sprejme OS. Koncesionar je dolžan javnemu podjetju na vsakokraten poziv omogočiti nemoten in celovit prevzem opravljanja javne službe.

Simončičev amandma je bil sprejet z večino, z 12 glasovi za, sam odlok pa z 9 glasovi za. Svetniki so sprejeli tudi sklep, da morajo pred odločanjem o odkupu koncesije imeti na voljo ustrezne in relevantne podatke, ki jih zagotovi občinska uprava.

Pravnik Grimšič je še poudaril, da če do odkupa koncesije morda ne pride (če svetniki morda tega ne bodo izglasovali oz. novomeška Komunala tega ne bo mogla uspešno prevzeti), ni bojazni, da bi v občini odvajanje in čiščenje odpadnih voda ne bi bilo urejeno. Vse ostaja po starem, to opravlja še naprej koncesionar.

Besedilo in foto: L. Markelj

