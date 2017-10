Začasen ukrep bo postal stalna praksa

5.10.2017 | 11:20

Po treh mesecih je včeraj znova zasedal trebanjski občinski svet.

Župan Alojzij Kastelic in direktor občinske uprave Janez Pirc

Komisija, ki je skrbela za volitve predstavnikov občine v volilno telo za volitve člana Državnega sveta.

Svetniki so izmed štirih kandidatov izbrali tri.

Trebnje - Po treh mesecih so za občinsko mizo znova sedli trebanjski svetniki, ki so med drugim tudi potrdili, da začasen ukrep pri odvozu mešanih komunalnih odpadkov preide v stalno prakso. Nov sistem odvoza odpadkov pozitivno vpliva na ločevanje odpadkov in kot je dejal direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič, bodo zaradi nadaljevanja ukrepa ohranili trenutne cene storitev ravnanja z odpadki.

V nasprotnem primeru, če bi ta odlok zavrnili, bi to po besedah župana Alojzija Kastelica pomenilo dvig cen, kar pa si na občini in na komunali ne želijo. V poskusnem obdobju, ki so uvedli letos, ko je komunala tovrstne odpadke z dveh tednov začela odvažati na vsake tri tedne, so zabeležili pozitivne učinke. »Količina mešanih komunalnih odpadkov se je zmanjšala preko sedem odstotkov, količina embalaže se je sorazmernostno povečala, količina bioloških odpadkov se je povečala za okoli 20 odstotkov. Ko smo iz štirih enot pobiranja odpadkov prišli na tri enote, smo prilagodil tudi same linije, s čimer se je število prevoženih kilometrov s smetarskimi vozili zmanjšalo za 20 odstotkov,« je svetnikom pojasnil direktor komunale in dodala, da v primeru še kakšnih nevšečnosti, bodo primere reševali tudi individualno.

V razpravi je kar nekaj svetnikov izrazilo težavo s plenicami, ki so sedaj tudi po tri tedne stale v zabojnikih. Zlasti v poletnih mesecih se je ob visokih temperaturah ponekod širil neprijeten vonj. Tomšič pravi, da morajo vsi občani poskrbeti, da plenice odlagajo v posebne vrečke. »Če je to glavni problem, bi morda tudi komunala priskrbela takšne vrečke, v katere bi se plenice odlagale,« je dodal. Gregor Kaplan meni, da je za takšen stalen ukrep prezgodaj in da se s tem občanom znižuje standard. Poleg tega je opozoril, da se je s kompostiranjem bioloških odpadkov, ki se ga sedaj poslužujejo številni občani, povečalo število glodalcev v mestu, predvsem podgan, ki zvečer pridejo na površje iz svojih lukenj. Komunali je še predlagal, da razširi čas obratovanja deponije.

Svetniki so izpostavili tudi problem odlaganja na nekaterih ekoloških otokih, ki so na samem. Direktor komunale odgovarja, da se s predstavniki krajevnih skupnosti zato odločajo, da večje otoke premikajo znotraj naselja, kjer postavijo manjše otoke na različnih lokacijah. Kot je poudaril župan, bo potrebno še nekoliko dvigniti zavedanje in zavest o pomenu ločevanja in dodal, da je trebanjska občina sicer v Sloveniji med najboljšimi glede ločevanje odpadkov.

Občinski svet je na včerajšnji seji potrdil tudi drugi letošnji rebalans proračuna, manjšo podražitev cen programov v vrtcih Trebnje in Veliki Gaber, dokument za projekt obnove šolskega igrišča pri OŠ Veliki Gaber, med drugim so se strinjali, da občina pomaga pri nakupu hiše Lesjak na Četežu, izbrali pa so tudi tri predstavnike občine v volilno telo za volitve člana Državnega sveta. Predlagani so bili štirje kandidati, in sicer Bogdana Brilj, Alojzij Kastelic, Tomaž Kukenberger in Blaž Pavlin. Slednji je dobil najmanj glasov, zato ni bil imenovan.

Besedilo in fotografije: R. N.

