FOTO: V knjižnici razstavlja Ivo Ferkolj

5.10.2017 | 19:00

Novo mesto - Sinoči je v prireditvenem atriju Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu odprl razstavo svojih kipov in skulptur Ivo Ferkolj, nekdanji finančni direktor novomeške Industrije motornih vozil.

Ferkolj se je s kiparjenjem začel ukvarjati pred dvajsetimi leti, je samouk. Sprva so njegovi kipi nastajali predvsem iz korenin, v katerih je prepoznal določene oblike in jih iz njih izluščil, danes pa ustvarja tudi iz lesa in kamna. Kljub devetdesetim letom je večino kipov prinesel in v razstavni prostor postavil sam.

Odprtja razstave v knjižnici so se udeležili številni nekdanji sodelavci, prijatelji, sorodniki in znanci iz Novega mesta in Ljubljane, kjer zdaj živi. Ivo Ferkolj, rojen leta 1927 v Dolenjem Kronovem pri Beli Cerkvi, je velik del svojega življenja služboval v novomeški Industriji motornih vozil (IMV), po upokojitvi pa se je posvetil vodenju zasebnega podjetja. Razstavo, ki je na nek način posvečena tudi njegovi devetdesetletnici, je poimenoval Litvern.

I. V.

