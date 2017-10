FOTO: Igre brez meja so šolarjem popestrile dan

5.10.2017 | 12:00

Foto: DPM Mojca

Skupinska fotografija najboljših (Foto: DPM Mojca)

Dolenjske Toplice - V Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah so včeraj v sklopu prireditev ob tednu otroka izpeljali 17. Igre brez meja. Šestnajst 6 - članskih ekip učencev 6. razreda iz šestnajstih osnovnih šol na Dolenjskem se je potekovalo za zmago v skupno 28 zabavnih igrah.

Na koncu je to uspelo ekipi novomeški OŠ Grm (Nika Rifelj, Franja Horvat, Eva Luzar, Jaka Pavlin, Jure Judež in David Retelj), druga je bila ekipa OŠ Šentjernej (Aljaž Ajdišek, Maj Kmetič, Arne Cvelbar, Neža Pavlič, Lucija Rangus, Žana Golob), pokala za 3. mesto in bronastih medalj pa so se veselil člani ekipe OŠ Otočec (Marcel Kocjančič, Kristjan Kocjančič, Tomaž Novak, Agnes Premru, Živa Hočevar, Nika Bojanec).

Priznanj so bili deležni tudi zmagovalci vsake od 28 iger. Vse šole so se pomerile še v vlečenju vrvi – zmagovalci te prestižne tekme so bili učenci OŠ Brusnice.

Prav vse ekipe so dobile priznanja, majice, malico in prigrizke.

Pri igrah so prostovoljci DPM Mojca postali tudi učitelji, pri izvedbi iger pa so pomagali tudi devetošolci.

Druga velika prireditev ob Tednu otroka čaka Mojčine prostovoljce že to soboto, ko bodo 100 osnovnošolcev popeljali na tradicionalni izlet po Sloveniji.

S. G., Foto: DPM Mojca

