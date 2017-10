Tudi Sevnica ovita v rožnato

5.10.2017 | 16:15

Roke, ki so pletle tudi v vašem imenu. (Foto: T. Ž.)

Sevnico so ovile v rožnato (Foto: T. Ž.)

Skupaj, z eno mislijo (Foto: T. Ž.)

Sevnica - Dejavnostim v okviru rožnatega oktobra, namenjenega osveščanju o raku dojk, so se z včerajšnjim ovijanjem dreves v rožnate pletenine pridružili tudi v Sevnici, kot poroča Tanja Žibert iz občine Sevnica. Dogodek so organizirali Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica, Združenje za boj proti raku dojk Europa Donna Slovenija, Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku in občina Sevnica.

V rožnate pletenine so ovili drevesi pri zdravstvenem domu in na Trgu svobode. Pletlo, kvačkalo in šivalo je skupno 15 sodelujočih pod vodstvom Katarine Vovk, ki je na včerajšnjem dogodku imenu teh sodelujočih nagovorila zbrane in poudarila sporočilnost ovitih dreves.

Zbrane na dogodku so pozdravili še direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič, predsednica Posavskega in Obsoteljskega društva za boj proti raku Alenka Krenčič Zagode, predstavnica združenja Europa Donna Slovenija Jana Koteska in sevniški župan Srečko Ocvirk. Dogajanje so popestrili z glasbo – pela je Ema Štigl, učenka Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ki jo je na kitari spremljal profesor matematike Milan Mitrović.

Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica je pripravil tudi stojnico z modelom za samopregledovanje dojk in z brošurami z napotki za samopregledovanje dojk.

M. L., foto: T. Ž.

