Hrvata Cinac in Marinelli zadnji okrepitvi košarkarjev Krke

5.10.2017 | 12:40

Paolo Marinelli, ko je še igral za Olimpijo (Foto: Grega Wernig, m24.si)

Novo mesto - Članskemu moštvu KK Krka se bo na današnjem večernem treningu v obnovljeni dvorani Leona Štuklja pridružil Paolo Marinelli, 22-letni in 191 cm visoki organizator igre, doma iz Reke. Kot so sporočili iz kluba, je to zadnja okrepitev moštva, ki je sezono uradno začelo pred nekaj dnevi s porazom proti Petrol Olimpiji v superpokalu. Poleg Marinellija bo odslej za Krko igal tudi Dino Cinac.

Marinelli je košarko začel igrati v reškem Jadranu. Bil je član vseh mlajših hrvaških selekcij, ki so uspešno nastopale na evropskih prvenstvih. Leta 2011 je z U16 osvojil zlato medaljo, leta 2012 z U17 bronasto, leta 2013 pa z U18 srebrno. Profesionalno kariero je začel v Splitu in nadaljeval v Olimpiji, Kvarnerju in Ciboni. Pri vsega 22 letih ima že bogate košarkarske izkušnje.

V lanski sezoni je za Cibono odigral 35 tekem v hrvaškem državnem prvenstvu in v povprečju dosegal 7,1 točk, 1,6 skokov in 2,7 asistenc na tekmo. Igral je tudi na 18 tekmah ABA lige. V sezoni pred tem je za Kvarner odigral 34 tekem, in v povprečju dosegel 13,6 točk, 2,4 skoke in 4,3 asistenc na tekmo.

Še en Hrvat v dresu Krke

V Novem mestu pa je svoj drugi dom našel še Dino Cinac, 28-letni in 201 cm visoki hrvaški krilni center.

Profesionalno kariero je začel v hrvaškem drugoligašu Šancu iz Karlovca. V sezoni 2011-12 se je preselil k prvoligaškemu moštvu Kvarnerja iz Rijeke, kjer je preživel tri sezone, vmes pa je v sezoni 2013-14 zaigral za Jolly iz Šibenika. Zadnji dve leti je preživel na Švedskem, kjer je igral za moštvo Jamtland Basket, kjer je bil v zadnji sezoni s povprečjem 16 točk in 6 skokov na tekmo peti strelec lige ter deseti po ujetih žogah.

Kot so še zapisali na spletni strani KK Krka, so s Cinacom podpisali pogodbo do konca sezone.

S. G.