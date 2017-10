V petek spremenjen dostop do glavnega vhoda v novomeško bolnišnico

5.10.2017 | 14:20

Novo mesto - V avli ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto bo jutri, v petek, 6.10.ob 14. uri potekala slovesnost ob otvoritvi katetrskega laboratorija – angiografa, ki se je bo udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Zaradi celodnevnih priprav na dogodek in povečanega števila obiskovalcev na glavnem vhodu bolnišnice bo spremenjen dostop do glavnega vhoda, in sicer bodo vsi zaposleni, obiskovalci, pacienti, reševalna in druga vozila preusmerjeni le na glavni vhod urgentnega centra.

Kot so še sporočili iz novomeške bolnišnice, bodo vrstomati in info točka v avli ginekološko-porodniškega oddelka v petek na tej lokaciji delovali le do 11.30., po tej uri se bo registracija pacientov opravila v ambulantah.

Vse paciente in obiskovalce naprošajo, da upoštevajo navodila varnostnikov in zdravstvenega osebja ter se zahvaljujejo za razumevanje.

