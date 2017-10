Festival lesa za še večjo spodbudo ustvarjalcem in strokovnjakom

5.10.2017 | 17:30

Nagrada na natečaju (Pra)stol je izdelava prototipa, ki ga izdelajo v lesni delavnici Gimnazije in srednje šole Kočevje. Letos prvič je pri izdelavi enega od obeh stolov (eden namreč ostane Festivalu lesa, enega pa dobi avtor) sodeloval tudi avtor nagrajenega oblikovalskega predloga. (Foto: M. L.-S.)

Na današnji tiskovni konferenci, na kateri so predstavili program letošnjega Festivala lesa, so predstavili tudi zmagovalca 3. natečaja (Pra)stol, ki mu bodo nagrado Kos lesa podelili danes zvečer ob uradni otvoritvi festivala. Na posnetku: predsednica Festivala lesa Meta Kamšek, nagrajenec Gopalkrishna Pai Kane (ob svojem nagrajenem stolu) in Marko Glavač. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - S podelitvijo nagrad natečaja (Pra)stol v dvorani KCK in otvoritvijo lesenih skulptur ob Rinži pri športni dvorani bodo danes ob 19. uri v Kočevju uradno odprli letošnji Festival lesa. Častni pokrovitelj letošnjega že 5. Festivala lesa je predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Festival, ki je posvečen ustvarjalnosti v lesu kot tudi poglobljenim strokovnim pogovorom o tej obnovljivi surovini, bosta odprla predsednica Festivala lesa mag. Meta Kamšek in podžupan občine Kočevje Roman Hrovat, slavnostna govorka pa bo predsednica žirije natečaja (Pra)stol dr. Jasna Hrovatin.

Na letošnji 3. mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja so prejeli 6 oblikovalskih predlogov. Strokovna komisija je nagradila tri. Prvo mesto je osvojil Gopalkrishna Pai Kane iz Indije, ki bo na današnji podelitvi nagrado Kos lesa tudi osebno prevzel.

Sočasno s podelitvijo nagrad za najboljše oblikovalske predloge bo potekala tudi prva javna predstavitev lesenih skulptur s skupnim naslovom Odsev. Kot je na današnji tiskovni konferenci povedal mentor in idejni vodja projekta Marko Glavač, gre za tri, od 3 do 6 metrov velike lesene skulpture, ki so jih od aprila letos ustvarjale 3 slušateljice ribniške likovne šole Lice in sicer: Ana Burger, Mateja Lunder in Maruša Šulentič. Skulpture poudarjajo Kočevje kot kraj, ki je bogat z lesom in to tudi ceni, vsaka od njih pa ima, kot je povedal Glavač, tudi svojo glasbo, ki so jo ustvarili člani Društva Kočevskih glasbenikov. Skulpture, ki so novost letošnjega Festivala lesa, bodo v Kočevju trajno postavljene. 16. oktobra jih bodo predali v last in upravljanje občini Kočevje.

V okviru festivala bodo v dneh do 10. oktobra v Kočevju potekale številne prireditve in aktivnosti namenjene različnim generacijam in ciljnim skupinam. Tako bo že od jutri pa do nedelje potekala cela vrsta delavnic za vse, od najmlajših do najstarejših, vključno z ustvarjalno delavnico za družine, ki bo v nedeljo od 10. do 12. ure v lesarski delavnici Gimnazije in srednje šole Kočevje. Potekale bodo tudi okrogle mize, voden ogled gozdarske proizvodnje, družabni dogodki in v ponedeljek zvečer v KCK gledališko-plesni performans s scenskimi elementi tematskih klopi. Festival bodo zaključili v torek s strokovno konferenco Wood-Tech-Talks, ki se je bo udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

