V pol ure dva proračuna, prej skoraj celo leto nič

6.10.2017 | 07:10

Kostanjeviški župan Ladko Petretič

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški občinski svet je na sinočnji 13. redni seji sprejel sklepa, po katerih bo občina danes poslala v javno razpravo do 23. oktobra predlog odloka o proračunu za leto 2017 in predlog odloka o proračunu za leto 2018. Predlagana pračuna znašata vsak po približno tri milijone evrov.

Sklepa sta pomembna zato, ker so ju sprejeli na seji, ki je bila nadaljevanje seje, prekinjene že 5. januarja letos. Zanimivo je, da so zanju glasovali tudi svetniki svetniške skupine, ki doslej omenjenih proračunov ni podprla.

Na seji je bilo navzočih 8 svetnikov, manjkala sta dva člana svetniške skupine, in sicer Andrej Rajar in Andrej Kerin.

Sejo je vodil župan Ladko Petretič, proračunsko gradivo je pred glasovanjem predstavila višja svetovalka za javne finance in proračun ter gospodarske dejavnosti Karla Gašpar.

Noben od svetnikov ni razpravljal v zvezi s proračunom, prav tako se ni nihče od njih odzval, ko je župan objavil točko dnevnega reda, namenjeno pobudam in predlogom svetnikov. Sejo so končali v dobre pol ure.

Kostanjeviški občinski svet se je z včerajšnjim glasovanjem najbrž vsaj začasno izognil razpustitvi, ki jo je kot možen ukrep napovedal državni zbor.

Kot ključni, a najbrž ne edini razlog za grozečo razpustitev na državni ravni vidijo nesprejet kostanjeviški proračun za leto 2017.

Razlog za to, da proračuna občina še nima, je v največji meri nesoglasje med županom in občinsko upravo ter svetniško skupino v zvezi z vračilom vlaganj v gradnjo telefonskega omrežja. Svetniška skupina zahteva vračilo denarja posameznikom, in to prav vsem upravičencem po enakem ključu. Župan se nagiba k temu, da bi denar, ki ga vključuje vračilo, občina vložila v javne, torej skupne dobrine. Ni pa to edino, kar ločuje obe nasprotujoči si strani.

M. L.

Galerija