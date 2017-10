Drevo mu je stisnilo gleženj; gorela drvarnica

6.10.2017 | 06:50

Ilustrativna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.28 uri je v gozdu blizu naselja Luče, občina Grosuplje, občanu pri delu v gozdu padlo drevo na nogo in mu stisnilo gleženj. Posredovali so gasilci PGD Luče. Razžagali so drevo, poškodovanca oskrbeli in prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli domači ter reševalci ZD Grosuplje in NMP Ljubljana.

Ob 16.40 uri je v Vranju, občina Sevnica, gorela drvarnica. Požar so pogasili gasilci PGD Trnovec in PGD Sevnica.

Ob 12.41 so na Žigrskem vrhu, občina Sevnica, posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so s tehničnim posegom odprli vrata kleti na stanovanjski hiši.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik - Ravne, Migolica in Migolska Gora v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Prav tako Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Češnjice pri Trebelnem in Brezje – Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU, TP DRAGE ME in TP ŠKEMLJEVEC. Odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU in TP JUGORJE, pa sporočamo, da bodo imeli samo občasno prekinjeno dobavo električne energije.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHE;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1.

Nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije danes:

- na območju TP Vrh Šentrupert med 7:30 in 8:00 ter med 14:00 in 14:30,

- na območju TP Sela Hom, Hom in Hom vas med 7:45 in 13:45.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Artiče zadružni dom izvod Dečna sela med 8:00 in 10:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Črneča vas izvod Črneča vas med 8:00 in 9:30 uro, na območju TP Raka šola izvod Vežica, Bon pa med 8:00 in 10:00 uro.

M. K.