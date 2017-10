Cerar in Gašperšič danes v naših krajih

6.10.2017 | 09:15

Miro Cerar bo danes v Novem mestu prisoten na dveh slovesnostih. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Novem mestu se bo danes mudil predsednik vlade Miro Cerar. Opoldne bo zbrane nagovoril na odprtju nove razdelilne transformatorske postaje Ločna, s katero bo družba SODO močno povečala zanesljivost in kakovost napajanja z električno energijo na širšem območju Novega mesta in okolice. Dve uri kasneje pa bo prisoten na odprtju katetrskega laboratorija v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki je osnova za dejavnost intervencijske kardiologije. Srčno žilne bolezni so namreč v še vedno na vrhu vzrokov umrljivosti v Sloveniji, pri čemer jugovzhodna regija prednjači pred ostalimi regijami.

Zaradi slovesnosti je danes spremenjen dostop do glavnega vhoda v novomeško bolnišnico - vsi zaposleni, obiskovalci, pacienti, reševalna in druga vozila so preusmerjeni le na glavni vhod urgentnega centra.

Poleg Cerarja pa je danes v naših krajih tudi Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Z županjama občine Črnomelj in Semič Mojco Čemas Stjepanovič in Polonco Kambič ter županoma Metlike in Novega mesta, Darkom Zevnikom in Gregorjem Macedonijem so ob 9. uri v prostorih občine Črnomelj podpisali protokol o poteku načrtovanja in izgradnje južnega dela 3. razvojne osi.

Podrobneje o tem bomo na našem portalu poročali kasneje, kakor tudi o protokolu za izgradnjo zahodne novomeške obvoznice, ki ga bosta Macedoni in Gašperšič podpisala dopoldne na rotovžu.

S. G.

