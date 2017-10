Šentjernejski petelin in kmečke žene pri malih bolnikih

Novo mesto - Ob Tednu otroka so v novomeškem bolnišničnem vrtcu in šoli za prav poseben dan tokrat poskrbeli Šentjernejčani. Obiskale so nas gospe iz Društva kmečkih žena in otroke podučile o pripravi slastnih rogljičkov.

Po njunih navodilih so otroci gnetli, oblikovali in pekli. Z velikim užitkom in slastjo so rogljičke tudi pojedli. Prava atrakcija za vse prisotne pa je bil nihče drug kot šentjernejski petelin. Lep kot vedno se je sprehodil po oddelku in žel občudovanja od majhnih in velikih. Gostom se iskreno zahvaljujemo, da so si vzeli čas, dobro voljo in tako bolnim otrokom izkazali naklonjenost. Ustvarili so nepozaben dan.

Vzgojiteljica Meta in učiteljica Lili

