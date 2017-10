V Novem mestu ukradli avto, v okolici Šmarjeških Toplic pa žlebove in cevi

6.10.2017 | 14:30

Foto: arhiv DL

S parkirnega prostora na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu so minulo noč ukradli osebni avtomobil Renault clio, serije V, sive barve,registrskih številk NM SU 423.

S strehe objekta v okolici Šmarjeških Toplic so tatovi odtujili bakrene žlebove in bakrene cevi. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Z 2,7 promila alkohola za volan

Med kontrolo prometa v Tomažji vasi so policisti v minuli noči ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 36-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,31 miligrama alkohola (2,7 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi seznanili sodišče.

Po nesreči odpeljal

Včeraj okoli 8.20 ure je bila PU Ljubljana obveščena o nezanesljivi vožnji voznika osebnega vozila Audi A4, ki je vozil od Turjaka proti Ljubljani. 15 minut pozneje pa je OKC prejel prijavo o prometni nesreči na Škofljici, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila Audi A4 zaradi nepravilnega prehitevanja. Voznik je odpeljal s kraja nesrele. Policisti so ga izsledili na Dolenjski cesti in izvedli postopek. Ugotovili so, da voznik (28) nima veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako je bil hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog pozitiven, odrejen strokovni pregled pa je voznik odklonil. Policisti so mu vozilo zasegli, izdali so mu plačilni nalog za povzročitev prometne nesreče, zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja in za odklon strokovnega pregleda pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. V nesreči na Škofljici je bil udeležen še voznik (63) osebnega vozila Citroen C5, ki pa ni utrpel telesnih poškodb, nastala je materialna škoda.

J. A.