130 let atletike v Novem mestu in na Slovenskem

6.10.2017 | 12:00

Razstava v drevoredu ob Rozmanovi v Novem mestu (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Na začetku septembra leta 1887 so novomeški sokoli na izletu v Bršljin med drugim pripravili tudi tekmovanje v skokih v daljino in višino, zapis o tem dogodku pa je najstarejši pisani vir o atletskem dogajanju v Sloveniji.Atletski klub Krka bo drevi ob 19. uri v počastitev 130. obletnice tega dogodka pripravil slovesnost v dvorani Krka v upravni stavbi tovarne zdravil Krka, kjer bo osrednji del prireditve pogovor z nekaterimi najuspešnejšimi novomeškimi atleti, kot so Janez Penca, Igor Primc, Primož Kobe, Darko Cujnik, pa z nekdanjim atletom in udeležencem paraolimpijskih igre v Riu Primožem Jeraličem, ki se jim bo na odru pridružil tudi najboljši slovenski atlet vseh časov, olimpijski zmagovalec in svetovni prvak Primož Kozmus.

V drevoredu na Rozmanovi ulici v centru dolenjske prestolnice pa je ta čas na ogled tudi razstava, posvečena 130-letnici atletike v Novem mestu in na Slovenskem. Na razstavi, ki temelji na gradivu, zbranem za knjigo Atletika ob Krki 1887-2013, je kratko predstavljena zgodovina atletike v Novem mestu, posebna pozornost pa je posvečena novomeškim atletom, ki so dosegali največje uspehe in nastopali na največjih tekmovanjih vse od Francija Červana pa do Igorja Primca in Primoža Kobeta.

I. V.