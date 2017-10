Novomeško vzhodno obvoznico naj bi začeli graditi leta 2019, zahodno pa kmalu za tem

6.10.2017 | 13:25

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in župan MO Novo mesto Gregor Macedoni (Foto: M.Ž.)

Novo mesto - Kot smo že poročali, so danes zjutraj županji občin Črnomelj in Semič, Mojca Čemas Stjepanovič in Polonca Kambič, ter župana občine Metlika in MO Novo mesto Darko Zevnik in Gregor Macedoni v Črnomlju z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem podpisali protokol o poteku izgradnje državnih cest južnega dela 3. razvojne osi.

Dve uri kasneje pa sta Macedoni in Gašperšič na rotovžu podpisala še protokol o gradnji novomeške zahodne obvoznice

Do Revoza do leta 2022

Odsek od avtocestnega priključka Novo mesto Vzhod (Mačkovec) do Osredka oz. priključka za tovarno Revoz v dolžini 5,7 km bo predvidoma stal približno 80 milijonov evrov, pričakujejo pa, da ga bodo začeli graditi leta 2019 in končali leta 2022.

Približno polovica potrebnega denarja je zagotovljena iz evropskih sredstev. Gradbeno dovoljenje pričakujejo leta 2019.

Nadaljevanje oz. 11-kilometrski cestni odsek od Osredka do priključka Maline, ki naj bi stal predvidoma 270 milijonov evrov, bi začeli graditi leta 2020 in končali leta 2024.

Cesto bodo projektirali kot štiripasovnico, v delu od Novega mesta oz. Osredka do Malin pa bodo še preudarili, ali jo bodo takoj začeli graditi kot štiripasovnico, ali pa se bodo zatekli k gradnji po delih.

Tudi na zahodu

Minister Gašperšič in novomeški župan Macedoni pa sta podpisala še protokol o izgradnji zahodne novomeške obvoznice od AC priključka Novo mesto Zahod (Karteljevo) mimo Podbreznika in čez reko Krko do Regrških Košenic in naprej do Pogancev, kjer bi se ta cesta združila s tretjo razvojno osjo.

S protokoloma je za operativno izvedbo izgradnje hitre ceste zadolžena Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, za izgradnjo zahodne obvozne ceste pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

"Z današnjim protokolom smo se zavezali, da se začnejo prioritetno izvajati aktivnosti na izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju zemljišč," je dejal minister. Celoten odsek je razdeljen na tri faze, prednostno se bo reševal odsek od Regrških košenic do Brezja s premostitvijo Krke, potem v nadaljevanju do avtoceste, tretja faza pa bo pa med samimi Poganci in Regrškimi Košenicami, je še pojasnil Gašperšič.

V letu 2018 - 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč, v letu 2020 bi lahko bilo že gradbeno dovoljenje. "V kolikor bodo dopuščala sredstva iz proračuna, se bomo že lahko začeli pogovarjati o izgradnji. Natančno bo to opredeljeno v 6-letnem operativnem načrtu, ki ga na ministrstvu pripravljamo in bo sprejet na vladi konec letošnja leta oz. v začetku leta 2018," je pojasnil minister.

Novomeški župan Gregor Macedoni pa je ob podpisu obeh današnjih protokolov izpostavil: "Kljub mnogim strahovom o prelaganju izgradnje načrtovane hitre ceste in zahodne obvozne ceste na bodoče generacije, podpisniki protokolov zagotavljajo, da sta oba projekta naloga sedanje generacije in z vidika svojih pristojnosti bom storil vse, da se oba protokola dosledno izvedeta."

B. B., Foto: Mojca Žnidaršič

