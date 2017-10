Minister Gašperšič s štirimi župani podpisal protokol o tretji razvojni osi

6.10.2017 | 13:00

Črnomelj - Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je danes v Črnomlju podpisal protokol o poteku načrtovanja in gradnje južnega dela 3. razvojne osi z županjo občine Črnomelj Mojco Čemas Stjepanovič, županom občine Metlika Darkom Zevnikom, županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem in županjo občine Semič Polono Kambič.

Sporazum predvideva gradnjo nekaj manj kot 18-kilometrskega cestnega odseka z Dolenjske do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev, vključno s predorom pod Gorjanci. Gradili ga bodo v dveh delih.

Za prvi 5,7-kilometrski odsek od dolenjske avtoceste pri Novem mestu do Osredka oz. priključka za tovarno Revoz, pričakujejo, da ga bodo začeli graditi leta 2019 in končali leta 2022. Približno polovica potrebnega denarja je zagotovljena iz evropskih sredstev. Nadaljevanje oz. 11-kilometrski cestni odsek od Osredka do priključka Maline, ki naj bi stal predvidoma 270 milijonov evrov, bi začeli graditi leta 2020 in končali leta 2024.

Cesto bodo projektirali kot štiripasovnico, v delu od Novega mesta oz. Osredka do Malin pa bodo še preudarili, ali jo bodo takoj začeli graditi kot štiripasovnico, ali pa se bodo zatekli k gradnji po delih.

Oba dela bo gradil Dars, kar pomeni, da ju bodo zgradili kot hitro cesto s cestninjenjem, in da mora ta zagotoviti tudi potreben denar. Za izdelavo projektne dokumentacije in nakup zemljišč so denar že zagotovili, za gradnjo pa se bo moral Dars zadolžiti.

Glede nadaljevanja gradnje tretje razvojne osi od Malin do Metlike in do hrvaške meje pa je minister Gašperšič dejal, da morajo ta del ceste še umestiti v prostor. Državni prostorski načrt za cesto od Malin proti Metliki naj bi vlada obravnavala konec letošnjega leta.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija