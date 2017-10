Nova razdelila postaja za večjo zanesljivost in kakovost napajanja z elektriko

6.10.2017 | 16:40

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je na simboličen način z mag. Matjažem Voduškom, direktorjem družbe SODO, odprl novo razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV Ločna. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Predsednik vlade dr. Miro Cerar je danes z mag. Matjažem Voduškom, direktorjem družbe SODO, odprl novo razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV Ločna (RTP), ki bo močno povečala zanesljivost in kakovost napajanja z električno energijo na Dolenjskem. Kot so poudarili v družbi SODO, ki je s tem obeležila tudi 10-letnico delovanja, je to njihova največja in najzahtevnejša naložba, vredna pa je bila 4,6 milijona evrov.

Nova razdelilna postaja je bila nujno potrebna za nemoteno in zanesljivo napajanje tovarne zdravil Krka in okoliške industrije na širšem območju Novega mesta, saj bo razbremenila sosednji RTP Bršljin in RTP Gotna vas za 20 MW. »Ker se bodo sprostile kapacitete na obstoječi infrastrukturi, bo možno zagotavljati priključevanje novih odjemalcev in nadaljnji razvoj obstoječih. Prav tako se bodo znižale konične izgube v omrežju, saj RTP Ločna predstavlja novo napajalno točko za distribucijsko omrežje na srednje napetostnem nivoju,« so povedali v družbi SODO.

Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za RTP 110/20kV Ločna so začeli v letu 2013, gradbeno dovoljenje so dobili avgusta leto kasneje. Gradbena dela so zaključili septembra lani, vsa preostala elektromontažna dela pa konec avgusta letos. Učinkovitost in vodenje celotne naložbe so zagotovili na nov način – z eno samo pogodbo, s čimer so, kot je v nagovoru dejal direktor družbe Matjaž Vodušek orali ledino, saj je bilo v elektrodistribucijskemu sistemu uporabljeno prvič in je primer dobre prakse. Z njo so uredili dobavo in montažo vse potrebne primarne in sekundarne opreme, izvedbo vseh potrebnih funkcionalnih preizkusov, parametriranje in konfiguriranje modulov za zaščito in vodenje ter vključitev v distribucijski center vodenja Elektro Ljubljana. »Naložba in njena izvedba je zahtevala mnogo napora od vseh deležnikov in vesel sem, da smo stopili skupaj in uspešno odgovorili na potrebe porabnikov električne energije,« je med drugim še poudaril ob tej priložnosti.

»Elektro Ljubljana ima skoraj 19.000 km daljnovodov, ki pokrivajo več kot 30 odst. Slovenije. RTP in daljnovod, ki ju bomo predali v uporabo odjemalcem, predstavljata le majhen del v mozaiku naše elektroenergetske infrastrukture, a sta izjemnega pomena za nadaljnji razvoj že tako uspešne dolenjske regije,« pa je poudaril predsednik uprave Elektro Ljubljana mag. Andrej Ribič.

Predsednik vlade Miro Cerar je izpostavil, »da motnje v dobavi električne energije lahko povzročijo gospodarstvu veliko škodo, za ponovno vzpostavitev informacijskega sistema po izpadu elektrike dobra tretjina podjetij potrebuje več kot en dan, 10 odst. podjetij pa celo več kot teden dni. Z investicijami v infrastrukturne projekte tako zagotavljamo nemoteno in zanesljivo preskrbo z energijo, ki je za gospodarstvo temelj za nemoteno delo.« In še več, je nadaljeval, omogočila bo nadaljnje širitve, razvoj in morebitne nove investicije, ki sedaj zaradi omejitev niso bile možne.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija