Dobili težko pričakovani in potrebni katetrski laboratorij

6.10.2017 | 18:15

Nova pridobitev v Splošni bolnišnici Novo mesto - sodoben angiografski – katetrski laboratorij.

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je po več letih prizadevanj bogatejša za angiografski – katetrski laboratorij, ki je osnova za dejavnost intervencijske kardiologije. Kot so večkrat poudarili na današnjem odprtju, je to velika pridobitev ne le za novomeško okolje in prebivalce, temveč za celotni jugovzhodni del Slovenije.

Srčno žilne bolezni so namreč v slovenskem prostoru še vedno na vrhu vzrokov umrljivosti pri prebivalstvu, starejšemu od 65 let, kot pomemben vzrok smrti pa se začnejo pojavljati že po 45. letu, pri čemer jugovzhodna regija prednjači pred ostalimi regijami. »Zlati standard za diagnostiko ishemične bolezni srca je koronografija ali koronarna angiografija, ki se izvaja v katetrskem laboratoriju. Raziskave kažejo, da je preživetje po srčnem infarktu pri pacientih, ki so sprejeti v bolnišnico, ki ima katetrski laboratorij, tudi do trikrat večje kot pri pacientih, ki so sprejeti v bolnišnico brez katetrskega laboratorija. Splošna bolnišnica Novo mesto vse do danes, čeprav je četrta največja bolnišnica v Sloveniji in druga največja regijska, po površini, ki jo pokriva, pa prva, ni imela in ni izvajala programa dejavnosti katetrskega laboratorija. Zato je morala paciente iz naše regije premeščati in napotovati na preiskave in posege v Ljubljano, Izolo, Novo Gorico, Celje in Maribor. Delež bolnikov iz naše regije z opravljenimi koronografijami in angiografskimi preiskavami v omenjenih bolnišnicah je kar 10-odstoten. Posledično temu ima naša bolnišnica tudi najnižjo stopnjo hospitalizacije bolnikov v dejavnosti internistike s kardiologijo, komaj 22 odst., medtem ko v drugih slovenskih bolnišnicah ta stopnja znaša od 28 do 39 odst.,« je v nagovoru povedala direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan.

Nove prostore so odprli (z leve): ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, predsednik vlade Miro Cerar, direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan in primarij Iztok Gradecki.

Naložba je vredna dva milijona evrov, od tega je polovico, en milijon za nakup angiografa prispevala država oz. Ministrstvo za zdravje, preostalo polovico pa bolnišnica sama.

»Nov program bo prispeval k boljši kakovosti življenja bolnikov naše regije, omogočena jim bo enakopravna dostopnost do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe na področju srčno-žilnih bolezni, ki je do sedaj niso imeli. Znižala se bo stopnja kardiovaskularne umrljivosti v naši JV regiji, povečala se bo stopnja hospitalizacije na število prebivalcev na 29 odst., s čimer bomo dosegli slovensko povprečje. Angiografske preiskave bodo dvignile strokovno raven dela na kardiološkem in radiološkem oddelku ter v bolnišnici nasploh. Bolnikom bo omogočena natančna začetna diagnostika, s čimer se bomo izognili nepotrebnemu bivanju v bolnišnici, nepotrebnemu ponavljanju manj natančnih preiskav, nepotrebnim prehospitalnim in reševalnim prevozom…« je direktorica nizala pridobitve programa in katetrskega laboratorija.

Zadovoljna z novo pridobitvijo sta poleg vseh zbranih bila tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik vlade Miro Cerar. Ta je dejal, »da smo danes ponovno priča enemu dobremu dogodku, ki jih je zadnje čase v zdravstvu kar nekaj. Ta nova pridobitev, katetrski laboratorij, pomeni skrajševanje čakalnih vrst, pomeni, da ne bo več treba pošiljati ljudi s tega konca v Ljubljano ali kam drugam po Sloveniji, pomeni da se izboljšuje standard za paciente in nenazadnje je to tudi strokovni izziv za same zdravnike in zdravstvene delavce. Vesel sem, da je ta moderni laboratorij plod dobrega sodelovanja bolnišnice in države.«

Direktorica bolnišnice se je ob tem zahvalila UKC Ljubljana za strokovno pomoč in pripravljenost pri izobraževanju njihovih sodelavcev, ministrici Kolar Celarčevi, da je s sodelavci prisluhnila potrebi in argumentom za nujno investicijo ter program, Društvu za zdravje srca in ožilja Dolenjske in Bele krajine ter drugim društvom pa za podporo pri utemeljevanju potrebe po laboratoriju.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija







































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Urgentno Kako pa to da cerarju niste zaračunali tega obiska, saj je to ja nenujni pregled ? Preglej samo prijavljene komentatorje