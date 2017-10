Podrto drevo oviralo promet; v soboto ponekod brez pitne vode

6.10.2017 | 19:50

Danes malce pred pol drugo uro popoldne se je v Puščavi, v občini Mokronog-Trebelno, na cesto podrlo drevo in zaprlo promet. Razžagal in odstranil ga je dežurni delavec trebanjske Komunale.

Ob 15.14 pa sta na parkirnem prostoru v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD sevnica so zavarovali kraj dogodka in na enem od vozil odklopili baterijo. Do izteka motornih tekočin ni prišlo. Sevniški reševalci so eno osebo na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Celje. Obveščene so bile pristojne službe.

V soboto dopoldne ponekod brez vode

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode v naselju Postaja Mirna Peč (občina Mirna Peč), da bo jutri, 7. 10. 2017, motena ali v celoti prekinjena oskrba zaradi izvajanja nujnih del na vodovodnem omrežju. Dela se bodo izvajala predvidoma od 7:00 do 12:00. Komunala prosi za razumevanje.

Kje je znova potrebno vodo prekuhavati?

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati, skladno z navodili o prekuhavanju vode, katere je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine.

S. G.