Stara ročna brizgalna v mini gasilskem muzeju

7.10.2017 | 09:10

Mini gasilski muzej sredi Vrhpolja

Gorenje Vrhpoje - Gasilci PGD Vrhpolje, ki so lani praznovali 110 let delovanja društva, imajo sicer vzorno urejen gasilski dom, ki je središče dogajanja v kraju, a a letos so uredili še mini gasilski muzej.

Čisto blizu doma, čez cesto, so odkupili staro vaško mlekarno, ki je bila neuporabna in že dlje časa zaprta. Obnovili so jo in zasteklili, na ogled pa postavili dragoceno staro ročno brizgalno, ki jo je društvo nabavilo leta 1909. Pred desetimi leti so jo obnovili in jim je v ponos, a škoda, ker je bila spravljena v domu in je ni skoraj nihče videl. Zdaj ni več tako. V muzejčku so razstavili tudi ročno sireno, pa gasilsko uniformo in razne fotografije društva, gotovo pa se bo našel prostor še za kaj. Vse to so naredili gasilci sami, otvoritev pa načrtujejo v tem mesecu, saj je oktober tudi mesec požarne varnosti.

Člani vrhpoljskega turističnega društva obljubljajo, da bodo ob muzeju postavili tudi informativno tablo, da bo vsak mimoidoči lahko vedel, kaj vidi.

Besedilo in foto: L. Markelj