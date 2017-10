Iskali pogrešano osebo in jo našli mrtvo

7.10.2017 | 08:15

Včeraj ob 15.49 uri se je na območju naselja Lašče, občina Žužemberk, pričela iskalna akcija pogrešane osebe. V iskanju so poleg občanov in policistov sodelovali gasilci PGD Žužemberk in Dvor ter vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije in Zveze reševalnih psov Slovenije. Za dodatno pomoč so bili aktivirani tudi ostali gasilci OGP Žužemberk. Pogrešana oseba je bila najdena mrtva.

Smrdelo po zažgani plastiki

Ob 22.25 uri je na Ulici Maksa Henigmana v Dolenjskih Toplicah v stanovanju večstanovanjske stavbe smrdelo po zažgani plastiki. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so stanovanje prezračili in pregledali s termovizijsko kamero.

Danes brez vode

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode v naselju Postaja Mirna Peč (občina Mirna Peč), da bo danes motena ali v celoti prekinjena oskrba zaradi izvajanja nujnih del na vodovodnem omrežju. Dela se bodo izvajala predvidoma do 12.00 ure. Komunala prosi za razumevanje.

M. L.-S.