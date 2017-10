Letos sta najbolj urejena Muljava in Metnaj

7.10.2017 | 10:25

Ivančna Gorica - Občinska turistična zveza Ivančna Gorica je letos že peto leto zapored pripravila ocenjevanje urejenosti vseh 12 krajevnih središč v občini Ivančna Gorica, s posebnim poudarkom na stanju in urejenosti turistično-informacijskih točk in njihove bližnje okolice. Komisijo, ki je tekom leta opravila ocenjevanje v dveh različnih letnih terminih, sta letos najbolj prepričala Muljava med večjimi, in Metnaj med manjšimi kraji.

Razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev nagrad nagrajenim krajem je tudi letos potekala na prireditvi v počastitev svetovnega dneva turizma, ki sta jo pripravili Turistično društvo Polževo in Občinska turistična zveza Ivančna Gorica v prostorih hotela na Polževem. Zbrane predstavnike turističnih društev in krajevnih skupnosti sta ob tej priložnosti nagovorila predsednik Občinske turistične zveze Ivančna Gorica Pavel Groznik in župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki sta tudi podelila priznanja predstavnikom nagrajenih krajev.

Poleg zlatih priznanj so podelili tudi srebrna in bronasta. V kategoriji večjih krajevnih središč je srebrno priznanje prejela Krka in bronasto Ivančna Gorica, med manjšimi pa je srebrno priznanje prejel Zagradec in bronasto Temenica. Nagrajenci so poleg priznanj prejeli tudi knjigo Šentviško tisočletje, ki so jo izdali ob 1000-letnici župnije Šentvid pri Stični.

Župan Dušan Strnad je v svojem nagovoru zbranim med drugim povedal, da so občina Ivančna Gorica, Zavod Prijetno domače in Mestna knjižnica Grosuplje skupaj s Fakulteto za turizem Brežice ter hrvaško občino Ivanec in njenimi partnerji vstopili v partnerstvo za pridobitev sredstev iz projekta Interreg Slovenija-Hrvaška, s katerimi bi v občini Ivančna Gorica radi modernizirali Jurčičevo domačiji na Muljavi in nadgradili nanjo vezano turistično ponudbo. O aktivnostih občine na področju turizma pa je še povedal, da jih veliko vlagajo tudi v praznovanje prvega svetovnega dneva čebel maja prihodnje leto, ko bodo v starem mestnem jedru Višnje Gore postavili obeležje kranjski sivki.

Podelitev priznanj so obogatili s kulturnim programom, v katerem so nastopili: otroci iz Vrtca Polžek iz Višnje Gore, harmonikar Maks Šušteršič in recitatorka Lojzka Avajanos, program pa je povezovala Manca Pirc.

M. L.-S., Foto: Gašper Stopar

