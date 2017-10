Novomeška delegacija obiskala rusko avtomobilsko prestolnico

7.10.2017 | 11:45

Novo mesto - Delegacija Mestne občine Novo mesto je septembra pod vodstvom župana Gregorja Macedonija obiskala rusko mesto Togliatti. Kot so nam sporočili z Mestne občine Novo mesto, je novomeška delegacija na obisk v rusko avtomobilsko prestolnico odpotovala na povabilo župana Togliattija Sergeja A. Antaševa.

Osrednji namen obiska je bil podpis protokola o nameri med mestoma Togliatti in Novo mesto, s čimer so konkretizirali dosedanje stike, ki so bili prvič vzpostavljeni že leta 2011, ko je delegacija iz Togliattija prvič obiskala Novo mesto. Pomembno vlogo pri sodelovanju med mestoma ima Rusko-slovenski poslovni klub Togliatti, ki deluje pod okriljem in s finančno podporo javne agencije SPIRIT Slovenija. Člani kluba so Novo mesto obiskali novembra 2013 v okviru uradnega obiska delegacije Vlade Samarske regije Ruske federacije v Sloveniji ter julija 2016 ob robu obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina v Sloveniji. Kot pravijo na Mestni občini Novo mesto, so predstavniki ruske strani med obiski v Sloveniji izrazili prepričanje, da imata Togliatti in Novo mesto veliko skupnega, saj ima Novo mesto uspešno gospodarstvo in močno avtomobilsko industrijo ter velja za izvozno prestolnico Slovenije, Togliatti pa ob tem, da je središče ruske avtomobilske industrije, učinkovito razvija okolje za tuje investicije.

Poudarek prvega obiska predstavnikov Mestne občine Novo mesto v Togliattiju je bil na predstavitvi gospodarskega potenciala Togliattija. Novomeška delegacija si je ogledala posebno gospodarsko cono, tehnološki park in poslovni inkubator ter se sestala z vodstvom tovarne ruskega avtomobilskega proizvajalca AvtoVAZ (proizvaja avtomobile znamke Lada, Renault, Nissan, Datsun in Dacia), v kateri enega ključnih položajev zaseda Novomeščan, nekdanji prvi mož novomeškega Revoza, Aleš Bratož. Obiskali so tudi občino in lokalni parlament ter si ogledali šolo Sergeja Pavloviča Koroljeva, ki se je povezala z osnovno šolo Center Novo mesto. Pogovori o konkretnih oblikah sodelovanja so potekali tudi na področju športa in visokega šolstva, ruski gostitelji pa so pokazali tudi velik interes za dolenjsko turistično ponudbo, tako za terme in zdraviliški turizem, kot tudi različne oblike kulturnega, športnega in zidaniškega turizma.

Podporo sodelovanju med mestoma sta izrazila tudi ruski veleposlanik v Sloveniji dr. Doku Zavgajev in slovenski veleposlanik v Ruski federaciji Primož Šeligo, ki je prvi dan obiska v Togliattiju spremljal novomeško delegacijo. Vzpostavljeno sodelovanje med Novim mestom in Togliattijem je skladno z usmeritvami Slovensko-ruske medvladne komisije za gospodarsko-trgovinsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, ki ji predsedujeta slovenski minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in ruski minister za zveze in množične komunikacije Nikolaj Nikiforov, ukvarja pa se predvsem z usklajevanjem pomembnejših gospodarskih projektov med Rusijo in Slovenijo.

