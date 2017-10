O zelenih delovnih mestih za Rome

7.10.2017 | 13:35

Direktorica Ljudske univerze Kočevje Maja Rupnik je predstavila nov projekt Večnamenskega romskega centra v Kočevju. (Foto: M. L.-S.)

Med udeleženci konference o zelenih delovnih mestih za Rome v Kočevju je bilo le malo Romov. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - V Turističnem kompleksu Jezero v Kočevje je včeraj potekala konferenca na temo Zelenih delovnih mest za Rome. Konferenco, na kateri so predstavili primere dobrih praks, je organizirala Zveza za razvoj romske manjšine Preporod v sodelovanju z Uradom za narodnosti RS in Ljudsko univerzo Kočevje.

Udeležence konference, med katerimi so bili le maloštevilni predstavniki Romov, kar je generalni sekretar Zveze Preporod Rok Petje po zaključku konference označil za odraz trenutnega stanja v Kočevju na področju romske problematike, so uvodoma pozdravili predsednik romske Zveze Preporod Darko Rudaš, mag. Stanko Baluh iz Urada za narodnosti in direktorica LU Kočevje Maja Rupnik.

Na konferenci so predstavili možnosti zaposlovanja Romov do leta 2021 in primere dobrih praks zaposlovanja po Sloveniji, Maja Rupnik pa je predstavila tudi nov projekt LU Kočevje in aktivnosti v okviru vzpostavitve Večnamenskega romskega centra v Kočevju, kjer bodo od oktobra 2017 do septembra 2021 intenzivno potekale aktivnosti za kočevske Rome z namenom krepitve socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti.

Kot je povedal Rok Petje, ki je predstavil program zelenih delovnih mest za romsko manjšino, gre za program, ki so ga pripravili za celotno Slovenijo, z njim pa ustvarjajo delovna mesta za Rome oz. si Romi sami ustvarjajo delo in ne da, kot je dejal, čakajo, da jih zaposlijo podjetja, saj ta Rome diskriminirajo. »Ne gre za projekte, ampak tržno usmerjene programe,« je dejal in dodal, da program temelji na sanaciji divjih odlagališč, pridelavi in predelavi miskantusa, vzpostavitvi vrtov ter delovanju na področju turizma.

V zadnjem letu so ustvarili, kot je dejal, več primerov dobrih praks v različnih romskih naseljih po Sloveniji, ki so jih na konferenci tudi predstavili. Tako so predstavili: že uspelo prvo sanacijo odlagališč in prvi trajni nasad miskantusa v Prekmurju, proizvodnjo punčke Ane in drugih turističnih spominkov ter vzpostavitev vrtov v romskih naseljih, ki so jih vzpostavili v občini Trebnje, na konferenci v Kočevju, pa jih je predstavil župan občine Trebnje Alojz Kastelic. Zbrane na konferenci je sicer nagovoril tudi podžupan občine Kočevje Predrag Baković, svoje mnenje o možnostih zaposlovanja Romov pa je povedal tudi Ciril Grm.

M. L.-S.

Galerija





































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni obupan "Udeležence konference, med katerimi so bili le maloštevilni predstavniki Romov, kar je generalni sekretar Zveze Preporod Rok Petje po zaključku konference označil za odraz trenutnega stanja v Kočevju na področju romske problematike" ZA KOGA STE POTEM ORGANIZIRALI? ZASE, DA OPRAVIČITE SUBVENCIJE? 24m nazaj Oceni Barvne kovine Saj romi si že sedaj sami ustvarjajo delovna mesta. Neki konferenčarji pa mislijo da so boljši od njih ... Preglej samo prijavljene komentatorje