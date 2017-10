Danes Tišlarska sobota

7.10.2017 | 16:00

Kočevje - V okviru Festivala lesa so včeraj v Kočevju potekale ustvarjalne delavnice za različne generacije, in delavnica Les in umetnost, na kateri so izdelovali lesoreze, danes pa poteka Tišlarska sobota. Že dopoldan so organizirali okroglo mizo z naslovom Zakaj les, popoldan pa so v lesarski delavnici Gimnazije in srednje šole Kočevje izvedli kar dve delavnici: Kako in s katerimi orodji se naredi skledo in zdelava lesene žlice. Obe delavnici ta trenutek še vedno potekata. Prvo vodi Peter Osterveršnik iz podjetja To Bi ,d.o.o., drugo pa akademski kipar Jernej Mali iz Ateljeja Mali. Na delavnicama je po 8 udeležencev, kar pa je bilo tudi največje število, kolikor so jih sprejeli.

Jutri bo od 10. do 12. ure v lesarski delavnici Gimnazije in srednje šole Kočevje potekala ustvarjalna delavnica za družine, na kateri bodo izdelovali družabno igro iz lesa.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Galerija