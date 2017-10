Trčili osebni vozili

7.10.2017 | 19:25

Ob 11.48 uri sta na Ribiški ulici v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, usmerjali promet do prihoda policije, pomagali avto vleki pri nakladanju vozil, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in ga počistili. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo prepeljali v UC Brežice.

Odklenili vrata vozila

Ob 16.48 uri so gasilci PGD Sevnica v kraju Arto, občina Sevnica, s tehničnim posegom odklenili vrata osebnega vozila.

M. L.-S.

