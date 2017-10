Razkošje pod starimi vrbami

8.10.2017 | 08:30

Razstavi prostor Doma kulture Brežice, kjer je do 23. oktobra na ogled likovna razstava o Vrbini. (Foto: L. Č.)

Brežice - V razstavnem prostoru Doma kulture Brežice si obiskovalci lahko ogledajo nedavno odprto razstavo del z likovne kolonije, ki jo je junija organizirala brežiška območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Udeleženci kolonije pod mentorstvom posavskega akademskega slikarja Gregorja Smukoviča so, kot poroča predstavnica sklada Lučka Černelič, motive poiskali na mestnem robu, ob potoku Struga v Vrbini, to je v prostoru, kamor je močno posegla hidroelektrarna Brežice, a okolje tam vseeno še daje navdiha likovnemu ustvarjanju.

Na razstavi z naslovom Razkošje pod starimi vrbami so na ogled platna ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev Branka Bosine, Rosine Curhalek, Vesne Davidovič, Andreja Pinteriča in Ruže Prahin iz Likovne družine Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova ter Marije Kukovica in Alenke Venišnik iz Društva likovnikov Brežice.

Odprtje razstave, ki bo na ogled do 23. oktobra, je z glasbo popestril flavtist Timotej Hribar, čigar nastop se je učinkovito podal k občutenju bogatega in navdihujočega življenja zelene brežiške Vrbine.

»Na brežiškem javnem skladu za kulturo likovne kolonije organiziramo že vrsto let, saj si ves čas prizadevamo, da ljubiteljskim likovnim ustvarjalcem omogočimo brezplačno, strokovno vodeno delo, ki prispeva k njihovi ustvarjalno-umetniški rasti, dela pa imajo priložnost tudi razstaviti,« je zapisala Lučka Černelič.

M. L.