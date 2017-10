Pridobili bodo nova znanja in pokazali svojo ustvarjalnost

Udeleženci so šolo začeli z ogledom razstavljenih lončarskih in pletarskih izdelkov v Rokodelskem centru. (Foto: M. L.-S.)

Mentorica v prvem letniku lončarske šole je Barbara Koblar. (Foto: M. l.-S.)

Ribnica - V Rokodelskem centru Ribnica se je začela lončarska šola za udeležence prvega letnika. Lončarska šola v Ribnici je tako kot pletarska kontinuirano izobraževanje, ki traja 3 leta. Začetek izobraževanja je možen v prvem letniku in nato po stopnjah pridobivanje znanja o lončarstvu. Po treh letih udeleženci osvojijo osnovna znanja, ki jim omogočijo pristop k izpitu za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) lončar/lončarka.

V prve letniku imajo letos 9 udeležencev, 8 žensk in enega moškega. Kot je povedala mentorica Barbara Koblar, je to ravno še pravšnje število, da bodo lahko kakovostno delali. Dobivali se bodo enkrat na teden po dve uri vse do aprila prihodnje leto.

Udeleženci v prvem letniku lončarske šole se, kot je povedala Koblarjeva, seznanijo z različnimi vrstami gline, barvami za glino, ornamenti ter postopki ročne obdelave gline kot so oblikovanje iz kačic, trakov, valjanih plošč. Posamezne glinene dele sestavijo v celoto, od izdelkov pa izdelajo: vrč, skodelico, pekač, pladenj, štampiljko, ploščice, vazo in šatuljo s pokrovom.

