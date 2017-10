Kamniški odbojkarji premagali Novomeščane

8.10.2017 | 07:55

Calcit Volley - Krka 3:0 (14, 12, 22)

Ilustrativna fotografija (Foto: I.V., arhiv DL)

Kamnik - Odbojkarji Calcita Volleyja so v tekmi 1. kroga 1. DOl premagali Krko s 3:0 (14, 12, 22). Aktualni slovenski pokalni zmagovalci so z zmago začeli sezono v domačem prvenstvu. Že do prvega tehničnega odmora so si Kamničani z dvema zaporednima blokoma Okrogliča zagotovili štiri točke prednosti, na servis Gila pa je bilo že 13:6. Za prvo prednost osmih točk (18:10) je z blokom poskrbel Štalekar, s tem pa je bil uvodni niz, ki se je končal po 19 minutah igre, tudi odločen, je poročala STA.

Tudi v drugem nizu so si Kamničani do prvega tehničnega odmora priigrali prednost štirih točk, spet pa sta bila zanjo najbolj zaslužna Pereira s servisi in Okroglič z blokom. Po asu Pereire je bilo že 18:10, kamniški korektor pa je po domiselni akciji domače ekipe končal drugi niz.

V tretjem nizu so kamniški odbojkarji do prvega vodstva prišli po napaki Mihe Bregarja (5:4), razpoloženi Pereira pa je dosegel točko za vodstvo z 8:6. Novomeščani se še niso predali, popravili so svoj sprejem, tudi igro v napadu in po asu Gašperja Klobčarja izid na deveti točki izenačili. Toda po treh zaporednih točkah letošnje kamniške okrepitve Gila je bilo že 12:9 za domačo ekipo, ki je prednost treh točk imela tudi ob drugem tehničnem odmoru. Čeprav so Kamničani gostom pobegnili že na štiri točke (20:16), so varovanci Jožeta Časarja s štirimi zaporednimi točkami izid izenačili, na servisu je bil Klobčar. A do preobrata ni prišlo, kajti Pereira z dvema točkama in Vidmar z eno sta calcitovce popeljala do vodstva s 23:20. To je Kamničanom zadostovalo za prvo zmago v letošnjem državnem prvenstvu, prve tri točke pa je potrdil Vidmar.

V naslednjem krogu bo Calcit gostoval pri Salonitu, Krka pa bo gostila Panvito Pomgrad.

* Športna dvorana Kamnik, sodnika: Skudnik (Mežica), Klinar (Žirovnica).

* Calcit Volley: Pereira 15, Hribar, Golob, Novljan 4, Ratek, Gil 7, Vidmar 10, Okroglič 7, Štalekar 7, Kvas, Kotnik, Štembergar Zupan.

* Krka: Borin - libero, Bregar 11, Dimič, G. Erpič 1, U. Erpič 1, Kafol, Klobčar 1, Kosmina 7, Lindič 1, Ožbalt, Pucelj, Renko, Turk 5, Vrhovšek.