FOTO: Sporočilo sedmega Tehnogenija: Prihodnost je v tehniki

8.10.2017 | 12:00

Kvadrokopter

Študentska formula

LEGO Mindstorms

Krško - Šolski center Krško-Sevnica in podjetje GEN energija sta v Vrbini v Krškem pripravila že sedmo prireditev »Tehnogenij«, na kateri so se s svojimi izdelki in projekti predstavile tako izobraževalne ustanove kot obetavni mladi tehniki. Organizatorja k prireditvi že tradicionalno pritegneta vrsto organizacij, ki z različnimi tehniškimi vsebinami nagovarjajo obiskovalce ter zlasti mlajše spodbujajo k izbiri poklicne poti v kateri izmed številnih perspektivnih in razvijajočih se panog.

Več kot 300 obiskovalcev si je v Informacijskem središču GEN ogledalo in tudi preizkušalo različne vsebine, ki so jih predstavljale osnovne in srednje šole, fakultete ter posavski tehniški klubi. Glas o Tehnogeniju pa vztrajno sega tudi izven Posavja – na povabilo Obrtne zbornice Slovenije sta se Šolski center Krško-Sevnica ter GEN energija letos septembra predstavila številčnemu občinstvu na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, in sicer z izborom najboljših projektov, ki so jih dijaki z mentorji predstavili na preteklih prireditvah Tehnogenij, so sporočili iu GEN energije.

Ob otvoritvi dogodka so zbrane udeležence pozdravili generalni direktor GEN energije, Martin Novšak, direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica, Erna Župan Pirkovič, podžupanja občine Krško, Ana Somrak ter predsednik Sekcije elektronikov in mehatronikov pri Obrtni zbornici Slovenije, Joško Rozina.

»Osnovno poslanstvo skupine GEN je zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov. Nedavno smo otvorili hidroelektrarno Brežice, uspešno zaključujemo investicijo v nov plinski blok v Termoelektrarni Brestanica, zanesljivo in učinkovito obratujemo Nuklearno elektrarno Krško, načrtujemo izgradnjo novega bloka jedrske elektrarne ter vztrajno krepimo svoj položaj na energetskem trgu. Zavedamo se, da so motivirani in dobro usposobljeni tehnični kadri za prihodnost skupine izrednega pomena in odločeni smo tudi v bodoče spodbujati izobraževalne ustanove na vseh ravneh – še posebej tiste na tehniških področjih – da bodo izobraževale kadre, ki jih najbolj potrebujemo in ki lahko hitro in pomembno prispevajo h konkurenčnosti in razvoju gospodarskih družb,« je poudaril generalni direktor GEN energije Martin Novšak.

Direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica Erna Župan Pirkovič je dodala: »Takšna prireditev dijakom omogoča, da stopijo iz delavnic, laboratorijev in učilnic ter se predstavijo javnosti. Njihovi dosežki in izdelki niso sami sebi namen, pač pa so našli mesto v Svetu energije ter služijo ozaveščanju obiskovalcev. Letos obeležujemo 60 let tehniškega izobraževanja v Krškem in ponosni smo na vse dijake in profesorje, ki so v tem obdobju pomembno prispevali k razvoju izobraževanja in gospodarstva tako v Krškem in Posavju kot tudi v Sloveniji in širše.«

Podžupanja občine Krško Ana Somrak je čestitala organizatorjem za še en odmeven dogodek in se zahvalila družbi GEN, ki spodbuja povezovanje izobraževanja z gospodarstvom ter prispeva k prepoznavnosti lokalnega okolja in gospodarstva v Sloveniji in v svetu.

Joško Rozina, predsednik Sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS, je poudaril, da bo brez uspešnega sodelovanja šolstva in gospodarstva Slovenija kaj kmalu ostala brez prodornih podjetnikov. »Kdor se danes odloča postati tehnogenij, naj pogumno zgrabi in izkoristi vse priložnosti – tehnika pomeni razvoj, v njej je prihodnost,« je zaželel mladim razstavljavcem in obiskovalcem.

S Tehnogenijem želijo organizatorji prispevati k razvoju trajnega zanimanja za tehniko in tehniške vede med ljudmi, jih spodbujati k opazovanju, raziskovanju in sodelovanju ter tudi obveščati o novostih iz sveta tehnike. Predvsem pa želijo mlade tehnike in njihove mentorje spodbuditi k razvoju praktičnih izdelkov in rešitev ter hkrati omogočiti javne predstavitve dosežkov. GEN energija zato vsako leto zagotovi denarne nagrade za najboljše praktične projekte. Za letošnji dogodek so v ŠC Krško-Sevnica razvili, izdelali in javnosti premierno predstavili model hladilnega stolpa elektrarne – predstavila sta ga dijaka Gašper Naraglav in Žan Imperl pod mentorstvom Matjaža Cerarja in Andreja Kozinca. Model prikazuje delovanje hladilnega stolpa, kakršnega uporabljajo tudi v Nuklearni elektrarni Krško, in vključuje membransko črpalko, grelec vode, dva termometra, ventilator, hladilno površino z razpršilnimi šobami, napajalnik ter napetostno regulacijo ventilatorja.

V Svetu energije so obiskovalcem predstavili najnovejšo pridobitev, simulacijo delovanja Nuklearne elektrarne Krško, ki so jo razvili v podjetju GEN ob sodelovanju strokovnjakov iz NEK ter ob podpori podjetja DotLine. Simulacija se je izkazala kot izredno učinkovito razlagalno orodje, ki šolskim in strokovnim skupinam približa delovanje sistemov elektrarne. Obenem pa se v Svetu energije obračajo tudi k najnovejšim računalniškim tehnologijam, razvijajo namreč lastne aplikacije za prikaz izbrane opreme v elektrarnah z očali Microsoft HoloLens: obiskovalci so si med drugim lahko ogledali 3D hologram reaktorske obtočne črpalke NEK v naravni velikosti v t. i. »obogateni resničnosti«. HoloLens očala so bila septembra predstavljena tudi na 26. mednarodni konferenci »Nuclear energy for New Europe« na Bledu.

Na sobotni prireditvi so si udeleženci lahko ogledali še vrsto atraktivnih izdelkov, inovacij in predstavitev: dve študentski formuli, od katerih je bila ena na električni pogon, solarno vozilo, Lego Mindstorms robote, modele letal in helikopterjev, simulator letenja, radioamatersko opremo in druge. Učenke OŠ Jurij Dalmatin Krško pod mentorstvom Urške Erjavšek so izvajale kemijske delavnice, osnovnošolci iz OŠ Brežice so pod vodstvom učiteljice Vesne Babnik predstavili pohištvo, ki so ga izdelali pri pouku tehnike, učenci iz OŠ Sava Kladnika Sevnica pa so se pod vodstvom učitelja Janeza Virtiča predstavili s tehničnimi izdelki, ki so nastali med rednimi urami in pri izbirnih predmetih tehnike in tehnologije.

Tudi letos so se predstavili Modelarski klub Krško ter Radiokluba iz Brežic in Krškega, sodelovale so tudi tri fakultete, poleg Fakultete za energetiko še Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteta za strojništvo, vse članice Univerze v Mariboru.

Z atraktivnimi predstavitvami pa se vsako leto pridruži tudi Inštitut za energetiko Fakultete za energetiko: letos so predstavili uporabo sončne energije za ogrevanje stavb, uporabo kvadrokopterja v energetiki in delovanje dizelskega motorja, so še zapisali v sporočilo za javnost v GEN energiji.

J. A., foto: GEN energija

