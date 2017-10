Gasilci odhiteli na Rdeči Kal; v GRC gasili različne vrste požarov

8.10.2017 | 08:40

Pred nekaj minutami so zatulile gasilske sirene v naseljih Dobrnič, Vrhtrebnje in Vrhe na območju občine Trebnje, saj bodo gasilci izvedli sektorsko vajo v kraju Rdeči Kal.

V oktobru, ki je mesec požarne varnosti, gasilske organizacije pripravljajo več tovrstnih vaj, nekateri pa svojo opremo in tehnike predstavijo javnosti na dnevih odprtih vrat. To so včeraj storili v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto, kjer se je zbralo veliko radovednih Novomeščanov in okoličanov.

J. A., foto: GRC Novo mesto

