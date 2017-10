Dolenjski derbi tokrat Novomeščanom

8.10.2017 | 10:15

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so po dveh porazih ob uvodu v novo sezono v rokometni ligi NLB sinoči v petem krogu na dolenjskem derbiju premagali Trimo in tako vknjižili že tretjo zaporedno zmago ter se z njo povzpeli na tretje mesto prvenstvene lestvice. Ribničani so si v gosteh v Škofji Loki privoščili še en spodrsljaj, Dobovčani pa so se doma na tekmi s Slovanom izvlekli z remijem.

Dolenjski obračun je na tribune športne dvorane Marof privabil blizu 600 gledalcev, ki so ustvarili izjemno vzdušje, kar je domače rokometaše spodbudilo, da so tekmo začeli silovito in sredi polčasa vodili že z 9:4. Gostje, ki so v Novo mesto prišli oslabljeni brez dveh ključnih mož, nikakor niso našli načina, kako ustaviti novomeški nalet. Krka je tako v zaključku prvega polčasa povedla s šestim zadetki prednosti in na odmor odšla z vodstvom s 17:12.

Vendar se Trebanjci niso predali in na začetku drugega polčasa se je prednost Krke začela topiti. Novomeške rokometaše je precej spodbudila sodniška odločitev, ko so v 36. minuti z rdečim kartonom, ker je stal v igrišču, nekoliko prenagljeno kaznovali trenerja Mirka Skoka in ga poslali na tribuno. A Trebanjci so nadaljevali z nepopustljivo igro in se v 41. minuti približali na en sam zadetek zaostanka (20:21), razburljiv zaključek tekme pa je vseeno pripadel Novomeščanom.

V šestem krogu bo Krka v petek igrala v gosteh na Kodeljevem s Slovanom, Trimo pa se bo prav tako v petek doma pomeril z mariborskim Branikom. V soboto bodo Ribničani gostovali v Kopru, Dobova pa v Ormožu.

Krka : Trimo Trebnje 29:26 (17:12)

Krka: Tomić, Brajer, L. Rašo 1, Bevec 1, Furdi, Didovič 7, Okleščen 2, Pršina, Irman 2, Jakše 6 (2), Udovč, D. Rašo, Papež 8 (1), Matko, Ban 2, Klobčar.

Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 3, Djurdjević 3, Florjančič, Horžen 2, Skol, Mat. Kotar 4, Sikošek Pelko, Mar. Kotar, Udovič 5 (1), Sašek 4, Pernovšek 1, Mlakar, Grandovec 4, Mikec.

Urbanscape Loka : Riko Ribnica 26:23 (14:13)

Urbanscape Loka: Juričan, Pešić, M. Vrbinc 2, Šibanc 8 (1), Gartner 2, Kavčič 5, Jamnik 4 (1), Jesenko, U. Pipp, Bradeško 1, Mali, Jeseničnik, M. Pipp 2, Bergant, Jesenko 2, Plestenjak.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat, Vujačić 4, Knavs 6 (2), Henigman 7, Skušek 3 (1), Koprivc 1, Pahulje, B. Nosan 2, Kovačič, Kljun, Batinič, Setnikar, Košmrlj.

Dobova : LL Grosist Slovan 27:27 (14:13)

Dobova: Prezelj, Blaževič, Dular, Markušić 8 (3), Rožman, Humek, Seferović 3, Mustapić, Rantah, Jazbec 5, Zavodnik, Krnc 2, Kučič 1, Smojver 1, Hotko 6, Hrupič.

LL Grosist Slovan: Jugovič, Nunčič, Podpečan, Prevolnik 2, Serdinšek-Ekart 2, Marinček, Bogdanič-Jenko 2 (1), Marušič 1, Krivic, Fidel 3 (1), Cigale 7, Kaučič, Novak 3 (1), Sankovič 4, Atanasov 3.

Lestvica: 1. Koper 2013 8, 2. Maribor Branik 7, 3. Krka 6, 4. Urbanscape Loka 6, 5. Riko Ribnica 5, 6. Jeruzalem Ormož 5, 7. LL Grosist Slovan 4, 8. Dobova 4, 9. Trimo Trebnje 3, 10. Herz Šmartno 2.

I. V.

