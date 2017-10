Ekipa prve pomoči OZRK Novo mesto tretja v državi

8.10.2017 | 11:00

Dolenjski so se na včerajšnjem preverjanju ekip prve pomoči odlično odrezali, zasedli so tretje mesto. (Foto: OZRK NM)

Novo mesto, Kobarid - Na 23. državnem preverjanju ekip prve pomoči CZ in RK, ki je bilo včeraj v Kobaridu, je ekipa OZRK Novo mesto zasedla odlično tretje mesto. Nastopilo je 13 ekip, vsaka je zastopala svojo regijo. Zmagala je ekipa prve pomoči OZRK Zagorje, druga je bila ekipa OZRK Koper.

"Uvrstitev naše ekipe prve pomoči je rezultat zmage na regijskem preverjanju ekip prve pomoči za Dolenjsko in Belo krajino ter rednega treniranja prve pomoči že zadnjih nekaj let. Zadovoljstvo je toliko večje, saj ekipa prve pomoči deluje na prostovoljni bazi in je pripravljena za ukrepanje v naravnih in drugih nesrečah v okviru sistema civilne zaščite," je ob novici o uspehu zapisala sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek.

Na državnem preverjanju so za dolenjsko ekipo nastopili: Rok Kovšča, Klemen Mihalič, Jože Grabnar, Eva Potrč, Mitja Remih in Primož Zore.

"V okviru OZRK Novo mesto imamo dve ekipi, del druge je za njih srčno navijal in jih spremljal na včerajšnjem preverjanju. Prav tako pa tudi njihov mentor Aleš Jakše, kateremu se zahvaljujemo in mu čestitamo. Bravo naši!" dodaja Ozimkova.

J. A., foto: OZRK Novo mesto

