FOTO: Množično slavje v znamenju kraljevskega sadeža

8.10.2017 | 13:00

Franc Stegenšek, carjevič leta 2017 (Foto: M. L.)

Direktor Kozjanskega parka Teo Hrvoje Oršanič (Foto: M. L.)

Včeraj dopoldne na trgu v Podsredi (Foto: M. L.)

Podsreda - Z današnjim drugim dnevom sejma regionalnih produktov v Podsredi končujejo letošnji 18. Praznik kozjanskega jabolka. Na včerajšnjem slavnostnem uradnem odprtju praznika je direktor Kozjanskega parka Teo Hrvoje Oršanič prireditev označil za praznik pridnih rok.

Gre za več prireditev v sklopu praznika, ki jih pripravi park v sodelovanju z domačini.

»Danes izpisujemo osemnajsto poglavje v uspešni zgodbi Praznika kozjanskega jabolka,« je poudarila v nagovoru županja občine Kozje Milenca Krajnc.

Udeležence je nagovorila tudi mlečna kraljica Ida Simončič iz Podsrede.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je čestital kolektivu Kozjanskega parka za sodelovanje v zeleni shemi slovenskega turizma in za prejeto priznanje na tem področju. »V teh osemnajstih letih ste ohranili pristnost,« je minister pohvalil park.

»Jabolko ni navaden sadež. Jabolko je kraljevski sadež,« pa je rekel minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. Poudaril je, da je letošnje leto za kmete zelo težko leto zaradi pozebe, toče in suše. Ključni poudarek svojega nastopa pa je namenil odnosu do kmeta in do hrane. »Nenormalno je, da v trgovini dajo ob nakupu vrečo krompirja zastonj. To je žalitev za slovenskega kmeta,« je rekel.

Na slovesnosti so podelili pravico rabe blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park. V letu 2017 so tako dobili pravico do uporabe te kolektivne blagovne znamke Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Darilna embalaža Kunej, Marinka Lesjak s.p, in kmetija Ivanc.

Podelili so tudi naziv carjevič leta 2017. Prejel ga je Franc Stegenšek iz Dobležič.

Na množično obiskani prireditvi, kjer je uradni in spremljevalni spored povezoval Tomaž Pančur, so v lepem vremenu pripravili res bogato dogajanje, med drugim tudi kulturni program z nastopom Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli in Folklornega društva Brusači iz Radeč.

V sklopu praznika se je sicer zvrstila vrsta različnih dogodkov. Tako so organizirali 1. oktobra pohod po kozjanskih sadovnjakih in nadaljevali z razstavami na gradu Podsreda in v slovensko-bavarski hiši v Podsredi, v kateri so si obiskovalci lahko ogledali razstavi starih sort jabolk in metuljev Kozjanskega. Ob hiši je Gobarsko društvo Kozjansko Kozje pripravilo razstavo gob.

V Domu krajanov v Podsredi so priredili že 5. Aškerčev večer, letos so ga posvetili Svetlani Makarovič. V sklopu letošnjega praznika so pripravili tudi kolesarjenje in nogometni turnir.

M. L.

Galerija





































































































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni abecedarij ne...Dejan je kralj in jabolko je njegovo... Preglej samo prijavljene komentatorje